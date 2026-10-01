Πετρέλαιο: Η Κίνα «σφίγγει» την αγορά καυσίμων - Οι κινήσεις που αναστατώνουν την αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 2% την Πέμπτη, μετά την απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, εξέλιξη που ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την προσφορά καυσίμων σε μια παγκόσμια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει ελλείψεις. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για παράδοση τον Δεκέμβριο, που αποτελούν πλέον το νέο συμβόλαιο αναφοράς πρώτου μήνα, διαπραγματεύονταν στα 99,77 δολάρια το βαρέλι στις 13:12 GMT, σημειώνοντας άνοδο 1,8% ή 1,70 δολαρίων σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης.

Το συμβόλαιο Νοεμβρίου έληξε την Τετάρτη στα 103,50 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 14% τον Σεπτέμβριο.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 37 σεντς ή 0,4%, στα 90,79 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προσεγγίσει νωρίτερα στη συνεδρίαση τα 93 δολάρια.

Οι τιμές παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα την Πέμπτη, καθώς στην αρχή των συναλλαγών είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 1%, προτού ανακάμψουν.

Η Κίνα «παγώνει» τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων

Τα κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν μέχρι νεωτέρας τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων προς περιοχές εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Η κίνηση αναμένεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο την προσφορά καυσίμων σε μια αγορά που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πολεμικές συγκρούσεις.

«Η απαγόρευση των κινεζικών εξαγωγών υποδηλώνει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην εγχώρια αγορά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Όπως πρόσθεσε, μένει να φανεί αν τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε αύξηση των κινεζικών εισαγωγών αργού, μετά την πρόσφατη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων στην Κίνα.

Πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ντίζελ

Τα παγκόσμια αποθέματα ντίζελ έχουν περιοριστεί εξαιτίας της μείωσης της διυλιστικής ικανότητας, η οποία συνδέεται με επιθέσεις στο πλαίσιο των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Η κατάσταση αυξάνει τις πιέσεις προς τις κυβερνήσεις να παρέμβουν ώστε να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις στις τιμές.

«Η παύση των κινεζικών εξαγωγών αφαιρεί μια ευέλικτη πηγή προσφοράς σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη περιορίσει τη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα οι εισαγωγείς να έχουν λιγότερες εναλλακτικές», δήλωσε ο Nitesh Shah, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στη WisdomTree.

Πίεση των ΗΠΑ σε Γερμανία και Γαλλία

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν ποσότητες ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να περιοριστούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και επικαλείται το Reuters, η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επιβάλει απαγόρευση στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ.

Τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για το ντίζελ διαμορφώνονταν περίπου στα 78,22 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση περίπου 6% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στις 23 Σεπτεμβρίου είχαν φθάσει σε ιστορικό υψηλό, στα 95 δολάρια το βαρέλι.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο στην αντιμετώπιση της έλλειψης ντίζελ, συνεπώς αυτή η αδυναμία των τιμών δεν αναμένεται να διαρκέσει. Τα αποθέματα προϊόντων στα μεγάλα εμπορικά κέντρα παραμένουν επίσης περιορισμένα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Σιγκαπούρη», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και οι εξαγωγές πετρελαίου

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές προσπάθειες και τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν προετοιμάζει μια ευρύτερη και πιο ισχυρή απάντηση σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επαναλάβουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνεχίζει τη διπλωματική προσπάθεια, την οποία ωστόσο Ιρανοί αξιωματούχοι, σε ιδιωτικές συνομιλίες, εκτιμούν ότι έχει περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.

Η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια από το λιμάνι Yanbu, όπως μετέδωσε το Reuters την Τρίτη, μετά την προηγούμενη επανεκκίνηση λειτουργίας του αγωγού East-West Pipeline.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» μέσω πλοίων που έχουν απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες εντοπισμού θέσης, έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο του 2025, καθώς οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας.

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