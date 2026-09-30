Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας

Snapshot Το Brent πετρέλαιο σημείωσε έκτη συνεχόμενη πτώση, φτάνοντας στα 96,01 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα, με μέσο όρο 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 98% των προηγούμενων επιπέδων.

Η Σαουδική Αραβία έχει επαναλειτουργήσει τον αγωγό East-West στο μισό της δυναμικότητάς του, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει έως 40 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Παρά την πτώση, το Brent καταγράφει αύξηση 6,13% τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας την ανοδική τάση λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών στις ενεργειακές ροές. Snapshot powered by AI

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και έχει ιδιαίτερη σημασία για το ενεργειακό κόστος σε Ευρώπη και Ελλάδα, κινούνταν στις 03:30 στα 96,01 δολάρια το βαρέλι, με οριακή πτώση 0,16%.

Το αμερικανικό αργό κινείται στα 89,32 δολάρια, επίσης σχεδόν αμετάβλητο.

Επανέρχονται οι ροές από τη Μέση Ανατολή

Το κλίμα στην αγορά έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή επιστρέφουν σταδιακά προς τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Ο μέσος όρος των εξαγωγών αργού του τελευταίου δεκαημέρου έχει φτάσει τα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των προπολεμικών επιπέδων.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει επαναλάβει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος λειτουργεί περίπου στο μισό της δυναμικότητάς του, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Επιπλέον 40 εκατ. βαρέλια από τα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να διαθέσει έως 40 εκατ. βαρέλια από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR), σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της αγοράς έδειξαν επίσης αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

Παρά την τελευταία αποκλιμάκωση, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 6,13% μέσα στον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σε τροχιά τρίτου διαδοχικού μήνα κερδών, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές εξακολουθούν να κρατούν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα.