Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας

Έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών για το Brent, καθώς η αγορά βλέπει σημάδια προόδου στις επαφές ΗΠΑ – Ιράν και πιθανή βελτίωση στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Brent πετρέλαιο σημείωσε έκτη συνεχόμενη πτώση, φτάνοντας στα 96,01 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
  • Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα, με μέσο όρο 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 98% των προηγούμενων επιπέδων.
  • Η Σαουδική Αραβία έχει επαναλειτουργήσει τον αγωγό East-West στο μισό της δυναμικότητάς του, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει έως 40 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
  • Παρά την πτώση, το Brent καταγράφει αύξηση 6,13% τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας την ανοδική τάση λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών στις ενεργειακές ροές.
Snapshot powered by AI

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Brent, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και έχει ιδιαίτερη σημασία για το ενεργειακό κόστος σε Ευρώπη και Ελλάδα, κινούνταν στις 03:30 στα 96,01 δολάρια το βαρέλι, με οριακή πτώση 0,16%.

Το αμερικανικό αργό κινείται στα 89,32 δολάρια, επίσης σχεδόν αμετάβλητο.

Επανέρχονται οι ροές από τη Μέση Ανατολή

Το κλίμα στην αγορά έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή επιστρέφουν σταδιακά προς τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Ο μέσος όρος των εξαγωγών αργού του τελευταίου δεκαημέρου έχει φτάσει τα 17,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 98% των προπολεμικών επιπέδων.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει επαναλάβει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος λειτουργεί περίπου στο μισό της δυναμικότητάς του, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Επιπλέον 40 εκατ. βαρέλια από τα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να διαθέσει έως 40 εκατ. βαρέλια από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR), σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της αγοράς έδειξαν επίσης αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

Παρά την τελευταία αποκλιμάκωση, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 6,13% μέσα στον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σε τροχιά τρίτου διαδοχικού μήνα κερδών, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές εξακολουθούν να κρατούν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

03:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση προσλήψεων για 6.683 εκπαιδευτικούς – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Υποχωρούν οι φόβοι για την προσφορά

03:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις προστασίας ζωικού και φυτικού κεφαλαίου

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Συνεχίζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας για «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» – Στο επίκεντρο το Καλίνινγκραντ

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι που θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

01:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η οικονομική πίεση στο Ιράν – Νέες κυρώσεις από το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

01:12ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Μπροστά η Γκρίνσπαν για τη διαδοχή Γκουτέρες – Τώρα αρχίζει η μάχη των βέτο

00:48NEWSBOMB

Σομαλία: Αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του Honour 25 – Νεκρά πέντε μέλη του πληρώματος

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Sell-off στα ομόλογα και δεύτερη ημέρα απωλειών στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Κρητικό γλέντι μετά τη βάφτιση των δίδυμων – Ξεσήκωσαν τα σοκάκια του νησιού

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκαν κλοπιμαία σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Υποχωρούν οι φόβοι για την προσφορά

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

21:29ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πιστεύω ότι είμαι ζωντανή»: 21χρονη έπεσε από τον 8ο όροφο ενώ χόρευε και επέζησε

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Μυκόνου: Σε αργία ο προϊστάμενος - Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ