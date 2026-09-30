ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας για «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» – Στο επίκεντρο το Καλίνινγκραντ

Νέα ένταση ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Μόσχα μετά το ρωσικό μήνυμα ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλο το οπλοστάσιό» της για την υπεράσπιση του Καλίνινγκραντ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας για «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» – Στο επίκεντρο το Καλίνινγκραντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία απείλησε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλο το οπλοστάσιό» της για την υπεράσπιση του Καλίνινγκραντ λόγω της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
  • Το ΝΑΤΟ απάντησε καταδικάζοντας τη ρωσική απειλή για στρατιωτική βία και ανεύθυνη πυρηνική ρητορική.
  • Η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ για «πρωτοφανή αύξηση» της στρατιωτικής παρουσίας στα δυτικά σύνορά της και προειδοποιεί για αντίδραση αν απομονωθεί το Καλίνινγκραντ.
  • Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι δεν θα αποτραπεί από τη στήριξη στην Ουκρανία παρά τις υβριδικές απειλές της Ρωσίας.
  • Ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ βρίσκεται ανάμεσα σε Πολωνία και Λιθουανία χωρίς χερσαία σύνδεση με τη Ρωσία, γεγονός που εντείνει την ένταση.
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Σε νέα αντιπαράθεση ήρθαν ΝΑΤΟ και Ρωσία με αφορμή το Καλίνινγκραντ, μετά από έγγραφο που απέστειλε η Μόσχα στη Συμμαχία καταγγέλλοντας «προκλήσεις» γύρω από τον ρωσικό θύλακα.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι έλαβε το έγγραφο και ότι απάντησε σε αυτό, καταδικάζοντας σε υψηλούς τόνους τη ρωσική διατύπωση.

«Καταδικάζουμε έντονα την απειλή προσφυγής στη στρατιωτική βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», δήλωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ.

Η Μόσχα μιλά για «προκλητικές ενέργειες»

Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Χ το περιεχόμενο του εγγράφου, στο οποίο η Μόσχα εκφράζει την «ανησυχία» της για τις κινήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Η Ρωσία κάνει λόγο για «πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Συμμαχίας» κατά μήκος των δυτικών συνόρων της και προειδοποιεί ότι είναι έτοιμη να απαντήσει με «όλο της το οπλοστάσιο» εάν, όπως υποστηρίζει, επιχειρηθεί η απομόνωση του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα.

Ο ρωσικός θύλακας βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, με πρόσβαση στη Βαλτική Θάλασσα, χωρίς χερσαία σύνδεση με τη Ρωσία.

ΝΑΤΟ: «Δεν θα μας αποτρέψουν από τη στήριξη στην Ουκρανία»

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν αύξηση υβριδικών ενεργειών που αποδίδουν στη Ρωσία.

«Η χρήση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία είναι ένα σημάδι απελπισίας, αλλά δεν θα μας αποτρέψουν από την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», δήλωσε η Άλισον Χαρτ.

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