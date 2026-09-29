Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος - Το προφητικό έγγραφο

Snapshot Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Gjana Asllan τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο και κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του τραυματισμού και εξετάζουν την ασφάλεια του γηπέδου της Παναγίας.

Έγγραφο του Μαρτίου 2026 από τη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε επισημάνει προβλήματα νομιμοποίησης και συντήρησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Θάσου, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου της Παναγίας.

Η έρευνα πρέπει να διαπιστώσει αν το γήπεδο πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν η περίφραξη συνέβαλε στον τραυματισμό.

Η τοπική κοινωνία και η ομάδα Βύρωνας Καβάλας πενθούν για τον θάνατο του νεαρού αθλητή. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη είναι η θλίψη στην Καβάλα και τη Θάσο από τον θάνατο του 16χρονου Gjana Asllan, του νεαρού ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Ο 16χρονος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα Τρίτη προκαλώντας άφατη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του. Ο Άνι, όπως τον αποκαλούσαν οι άνθρωποι της ομάδας του, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου εξέφρασε, μιλώντας στο Newsbomb, και ο πρόεδρος της ομάδας, Αριστείδης Καρίπογλου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Άνι.

O 16χρονος Gjana Asllan

Όπως ανέφερε ο Αριστείδης Καρίπογλου, από την περασμένη Κυριακή έχουν ανασταλεί οι αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, ως «ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή».

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 16χρονου Άνι, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, η θλίψη στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλη και «όλος ο κόσμος πενθεί» για τον χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε, παράλληλα, ότι μέχρι τη στιγμή της επικοινωνίας του με το Newsbomb.gr δεν είχε μιλήσει με τους γονείς του 16χρονου Άνι ούτε τους είχε εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του.

Σε ερώτηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση του γηπέδου της Παναγίας, ο κ. Κυριακίδης δεν θέλησε να τοποθετηθεί.

To γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο

Έρευνα για τις συνθήκες του τραυματισμού

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου διενεργεί προανάκριση, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή περιστατικά που προηγήθηκαν αλλά και όσα ακολούθησαν τον τραυματισμό του 16χρονου παλικαριού.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες ασφαλείας του γηπέδου.

O 16χρονος Gjana Asllan

Τι είχε επισημανθεί μήνες πριν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, υπό το φως της σημερινής τραγωδίας, έγγραφο που είχε αποστείλει τον Μάρτιο του 2026 η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» προς τον δήμαρχο Θάσου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους δημοτικούς συμβούλους, με θέμα την «Αδειοδότηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

Στην παρέμβασή της, η «Λαϊκή Συσπείρωση» αναφερόταν στα επτά ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία του νησιού και στα αντίστοιχα γήπεδα που ανήκουν στον Δήμο και έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ομάδες.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για προβλήματα που, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσαν τους τίτλους ιδιοκτησίας, τη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση των αγωνιστικών χώρων και τη λειτουργία των υποδομών.

Στην επιστολή επισημαινόταν επίσης ότι στα γήπεδα του νησιού αθλούνται εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και αθλητές γυναικείων ομάδων, και υπογραμμιζόταν η ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες αθλητικές υποδομές.

Η παράταξη ζητούσε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και να προχωρήσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των γηπέδων, των κατασκευών και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ζητούσε τη δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας για τη διαχείριση και τη συντήρηση των αθλητικών υποδομών, καθώς και τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε κατατεθεί περίπου έξι μήνες πριν από τον τραγικό τραυματισμό του 16χρονου και, μεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων που αναφέρονταν στην επιστολή, περιλαμβανόταν και το γήπεδο της Παναγίας.

Δείτε το έγγραφο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» προς τον Δήμο Θάσου, που είχε κατατεθεί τον Μάρτιο του 2026 και αφορούσε την αδειοδότηση και τα προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού:

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Ωστόσο, η αναφορά αυτή από μόνη της δεν αποτελεί απόδειξη ότι υπήρχε συγκεκριμένο πρόβλημα στο σημείο όπου τραυματίστηκε ο 16χρονος ή ότι αυτό συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατό του. Τα ζητήματα αυτά είναι αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.

Το ερώτημα που πλέον καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εάν το γήπεδο της Παναγίας διέθετε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και προϋποθέσεις ασφαλείας και εάν η περίφραξη και τα υπόλοιπα στοιχεία του αγωνιστικού χώρου πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

«Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας»

Την ίδια στιγμή, ο Βύρων Καβάλας αποχαιρετά ένα παιδί της ομάδας του, με τον σύλλογο να στέλνει το δικό του μήνυμα:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

Η μοιραία στιγμή στο γήπεδο

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αίαντα Παναγίας και τον Βύρωνα Καβάλας για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο 16χρονος βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε σημείο της περίφραξης του γηπέδου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο να σπεύδουν να του προσφέρουν βοήθεια. Ο αγώνας διεκόπη και στον 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο 16χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Άνι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και το πρωί της Τρίτης άφησε την τελευταία του πνοή.

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