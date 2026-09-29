Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού μαζί σε πασαρέλα στο Παρίσι - Το εντυπωσιακό show

Snapshot Η Σελίν Ντιόν, η Κένταλ Τζένερ και η Δούκισσα Νομικού συμμετείχαν στο εντυπωσιακό fashion show Le Défilé στο Παρίσι, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή με ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού «I'm Alive» φορώντας φόρεμα του οίκου Schiaparelli.

Το show φιλοξένησε γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών τομέων, μεταξύ των οποίων η Τζέιν Φόντα, η Κάρα Ντελεβίν και η Εύα Λονγκόρια.

Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν «Express Your Worth», εστιάζοντας στην αυτοπεποίθηση, την ελευθερία έκφρασης και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το Le Défilé μεταδίδεται διαδικτυακά και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει δωρεάν ένα από τα σημαντικότερα fashion events του Παρισιού. Snapshot powered by AI

Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού βρέθηκαν στο ίδιο εντυπωσιακό fashion show στο Παρίσι, μαζί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής.

Η πασαρέλα στήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στην Place Joffre, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το φετινό Le Défilé.

Ανάμεσα στις γυναίκες που περπάτησαν στην πασαρέλα ήταν η Κάρα Ντελεβίν, η Εύα Λονγκόρια, η Τζέιν Φόντα, η Σαρλότ Καρντέν, η Σιμόν Άσλεϊ και η Άντι ΜακΝτάουελ, με την παρουσία τους να δίνει ακόμη περισσότερη λάμψη στη βραδιά.

Από την Κένταλ Τζένερ μέχρι την Τζέιν Φόντα

Η Κένταλ Τζένερ ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πασαρέλα, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η παρουσία της Τζέιν Φόντα, η οποία στα 88 της χρόνια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς μόδας και του κινηματογράφου.

Στο ίδιο catwalk βρέθηκαν γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών χώρων, από μοντέλα και ηθοποιούς μέχρι τραγουδίστριες, με τη Δούκισσα Νομικού να εκπροσωπεί την Ελλάδα.

https://www.instagram.com/p/Dd2NqdUjWCf/

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή

Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση στο Παρίσι.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του fashion show και ερμήνευσε το αγαπημένο της τραγούδι «I'm Alive», έχοντας ως φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.

Η Σελίν Ντιόν εντυπωσίασε και με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα στράπλες πλισέ βελούδινο φόρεμα του οίκου Schiaparelli, που ανέδειξε τη σιλουέτα της και ταίριαξε απόλυτα με τη λαμπερή βραδιά.

Η επιστροφή της στη σκηνή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τραγουδίστρια έχει περάσει τα τελευταία χρόνια μακριά από τις κανονικές ζωντανές εμφανίσεις της, ενώ η παρουσία της στο Παρίσι αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στη βραδιά.

Το φετινό μήνυμα του show ήταν «Express Your Worth», με επίκεντρο την αυτοπεποίθηση, την ελευθερία έκφρασης και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Στο φετινό καστ συμμετείχαν ακόμη η Βαϊόλα Ντέιβις, η Αϊσβάραϊ Ράι, η Κρίστεν Μπελ και η Άτζα Ναόμι Κινγκ, σε μια πασαρέλα που συνδύασε τη μόδα με το θέαμα και έδωσε χώρο σε γυναίκες με διαφορετικές διαδρομές και ηλικίες.

Η πασαρέλα κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Το Le Défilé αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα fashion events που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Παρίσι. Από το 2017, η διοργάνωση μεταφέρει την πασαρέλα σε εμβληματικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά ένα μεγάλο fashion show.

Φέτος, το σκηνικό ήταν η Place Joffre, με τον Πύργο του Άιφελ να δεσπόζει στο φόντο και τα φώτα της πασαρέλας να δημιουργούν μια εντυπωσιακή εικόνα στην καρδιά του Παρισιού.

Το show άνοιξε τις πόρτες του και στο κοινό μέσω δωρεάν εγγραφής, ενώ μεταδόθηκε και διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα σε θεατές από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν τη βραδιά.

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