Σελίν Ντιόν: «Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω» - Η συγκινητική εξομολόγηση στη μεγάλη επιστροφή της

Snapshot Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή στο Παρίσι, έξι χρόνια μετά την τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της.

Η επιστροφή της σηματοδοτείται από 26 συναυλίες στην Plenitude Arena, με περίπου 30.000 θεατές στην πρώτη βραδιά.

Η Καναδή τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω της διάγνωσης με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου το 2022.

Οι συναυλίες εξαντλήθηκαν γρήγορα και προστέθηκαν επιπλέον εμφανίσεις για το 2027, που επίσης έγιναν sold out.

Η Σελίν Ντιόν εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς το κοινό, δηλώνοντας ότι της έλειψε το τραγούδι για τους θαυμαστές της. Snapshot powered by AI

Στη σκηνή επέστρεψε η Σελίν Ντιόν και έκανε πραγματικότητα την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό της και στους θαυμαστές της.

Η Καναδή τραγουδίστρια έδωσε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, την πρώτη από μια σειρά 26 συναυλιών στην Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο live.

Η επιστροφή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σελίν Ντιόν, καθώς τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω της διάγνωσής της, το 2022, με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρέασε σημαντικά την καριέρα της.

Η 58χρονη σταρ, μία από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, είχε να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020, όταν η περιοδεία της διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Το 2024 έκανε μία ιδιαίτερα συμβολική εμφάνιση στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ερμήνευσε ένα τραγούδι.

Αυτή τη φορά, όμως, επέστρεψε κανονικά στη σκηνή και τραγούδησε ξανά μπροστά στο κοινό της.

«Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή. Και εδώ είμαι. Τραγουδώντας για εσάς και τραγουδώντας για εμένα», είπε συγκινημένη απευθυνόμενη στους περίπου 30.000 θεατές.

«Είμαι αυτό που είμαι γιατί με έχετε αγαπήσει»

Η συγκίνησή της ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού, η Σελίν Ντιόν ξέσπασε σε κλάματα και είπε στο κοινό: «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην κλάψω. Αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που σας βλέπω όλους. Μου λείψατε».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη και την αγάπη που της έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας: «Είμαι αυτή που είμαι επειδή με αγαπήσατε τόσο πολύ».

Η επιστροφή της, μάλιστα, προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον. Όταν ανακοινώθηκε η σειρά των συναυλιών στο Παρίσι, περίπου 9 εκατομμύρια θαυμαστές γράφτηκαν για την πρόσβαση στην προπώληση των εισιτηρίων. Οι εμφανίσεις εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα, ώστε προστέθηκαν ακόμη 10 συναυλίες για τον Μάιο του 2027, οι οποίες επίσης έγιναν sold out.

Η Σελίν Ντιόν θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της στο Παρίσι μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ η σειρά των συναυλιών θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

Η μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αποτέλεσε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της μέχρι σήμερα καριέρας της.

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