Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Snapshot Στην Καβάλα σημειώθηκε διπλό τροχαίο μεταξύ μοτοσυκλέτας και ηλεκτρικού πατινιού που είχε ως αποτέλεσμα δύο θανάτους.

Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ ο 36χρονος οδηγός του πατινιού κατέληξε μετά από χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και διεξάγεται προανάκριση για τα αίτια.

Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι και καταγόταν από την Αλβανία. Snapshot powered by AI

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στην περιοχή κοντά στη Νέα Πέραμο, στους Αμμόλοφους Καβάλας, μεταξύ μίας μοτοσυκλέτας και ενός ηλεκτρικού πατινιού.

Από το τροχαίο ο 34χρονος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 36χρονος οδηγός του πατινιού διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ο άνδρας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ για τα ακριβή αίτια διενεργείται προανάκριση.

Σύμφωνα με την proininews, οι δύο άνδρες είχαν καταγωγή από την Αλβανία και φέρεται να ήταν φίλοι.

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