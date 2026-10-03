Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 16χρονος δικυκλιστής μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε κολώνα

Snapshot Ανήλικος δικυκλιστής σκοτώθηκε στη Χερσόνησο Ηρακλείου μετά από σύγκρουση με κολώνα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 15:00 υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του πριν την πρόσκρουση.

Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10) στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν 16χρονος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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