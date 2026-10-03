Λαύριο: Νέα καταγγελία-σοκ για ενδοοικογενειακή βία σε έγκυο – Ο δράστης κρύβεται

Η σοκαριστική επίθεση που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λαύριο, με θύματα μία 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη ουσιαστικής και έγκαιρης προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Την ώρα που οι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σοβαρά τραυματισμένοι μετά την επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, μία ακόμη νεαρή μητέρα από την ευρύτερη περιοχή καταγγέλλει στο Newsbomb ότι ζει επί χρόνια υπό καθεστώς φόβου, απειλών και παρενοχλήσεων από τον 31χρονο Αλβανό πρώην σύντροφό της.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, μία 23χρονη Ελληνίδα υπήκοος, μητέρα ενός παιδιού και έγκυος στο δεύτερο, περιγράφει στο Newsbomb τη δική της καταγγελία σε βάρος του 31χρονου Αλβανού πρώην συντρόφου της, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη χώρα με καθεστώς ασύλου.

Αυτή την ώρα, ο φερόμενος δράστης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο του αυτοφώρου, λόγω λεκτικού επεισοδίου και απειλής που σημειώθηκες χθες, σε παιδική χαρά στο Φοινικόδασος του Λαύρίου.

Η νεαρή γυναίκα καταγγέλλει ότι το 2024, όταν ακόμη διατηρούσε σχέση με τον 31χρονο και είχαν ήδη αποκτήσει ένα παιδί, εκείνος επέστρεψε στην κατοικία τους και, πιθανότατα υπό την επήρεια ουσιών, της επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα.

Κατά τους ισχυρισμούς της, ο 31χρονος τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές, την τράβηξε βίαια από τα μαλλιά και την απείλησε για τη ζωή της, μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της. Η ίδια αναφέρει ότι ο ίδιος δεν δίστασε να τη χτυπήσει και ενώ κράταγε στα χέρια το μωρό τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, μετά την επίθεση μεταφέρθηκε από τον δράστη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, ενώ υποστηρίζει ότι δέχθηκε πιέσεις και απειλές ώστε να μην αποκαλύψει την πραγματική αιτία των τραυμάτων της και να αναφέρει ότι… είχε πέσει από σκάλες.

Η 23χρονη υπέβαλε έγκληση-μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία, η οποία, κατά την πλευρά της, παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ το δικαστήριο έχει οριστεί για τον προσεχή Νοέμβριο.

Μετά τον χωρισμό τους, η 23χρονη αναφέρει ότι έλαβε Panic Button, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, είχαν τεθεί περιοριστικοί όροι σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Οι όροι αυτοί περιλάμβαναν απαγόρευση προσέγγισής της σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Ωστόσο, η ίδια καταγγέλλει ότι οι απειλές συνεχίστηκαν. Αφού προχώρησε τη ζωή της με νέο σύντροφο και έμεινε έγκυος, υποστηρίζει ότι ο 31χρονος άρχισε να γίνεται περισσότερο επιθετικός, με τηλεφωνικές οχλήσεις, απειλές και προσεγγίσεις που, κατά την ίδια, συνιστούν παραβίαση των όρων που είχαν επιβληθεί.

«Φοβάμαι διαρκώς για τη ζωή μου», δηλώνει στο Newsbomb η 23χρονη, εκφράζοντας παράλληλα αγωνία για το παιδί της και για το αγέννητο μωρό που κυοφορεί.

Καταγγελία για πρόσφατη κλιμάκωση

Η 23χρονη υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα η ένταση έχει κλιμακωθεί και ότι τα περιστατικά δεν περιορίζονται σε τηλεφωνική επικοινωνία. Περιγράφει στο Newsbomb το χθεσινό επεισόδιο σε παιδική χαρά, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους, όπου, όπως αναφέρει, ο πρώην σύντροφός της εμφανίστηκε σε κατάσταση έντασης, φώναζε και διατύπωνε απειλές, προκαλώντας αναστάτωση σε πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Τότε περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία και ο 31χρονος έφυγε.

Σε βάρος του, όπως αναφέρθηκε, ισχύει το αυτόφωρο και αυτή την ώρα αναζητείται.

Παράλληλα, η νεαρή μητέρα καταγγέλλει ότι η διαρκής πίεση έχει επιβαρύνει την εγκυμοσύνη της. Αναφέρει ότι βρίσκεται στον έκτο μήνα επαπειλούμενης κύησης, με ιατρική σύσταση περιορισμού και ξεκούρασης, λόγω επιβαρυμένου ιστορικού.

Σύμφωνα με την ίδια, δύο φορές φοβήθηκε ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η εγκυμοσύνη της εξαιτίας της έντονης ψυχολογικής φόρτισης που της προκαλούν, όπως καταγγέλλει, οι απειλές και η παρενόχληση. Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, που, όπως λέει, σημειώθηκε χθες, βρέθηκε σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης έπειτα από απειλές και ανησύχησε όταν δεν αισθανόταν το έμβρυο όπως προηγουμένως.

Η ίδια αναφέρει ότι, μετά από πρόσφατο επεισόδιο έντονης ψυχολογικής πίεσης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας για επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, καθώς φοβήθηκε για την κατάσταση του αγέννητου παιδιού της.

«Δεν με προστατεύουν εκεί όπου ζω»

Η 23χρονη καταγγέλλει, επίσης, ότι όταν είχε ζητήσει βοήθεια το 2024 από αστυνομικούς στο Λαύριο, φέρεται να άκουσε τη φράση «γύρνα στον άνδρα σου». Πρόκειται για σοβαρό ισχυρισμό που, εφόσον διερευνηθεί, αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίστηκε την ώρα που ζητούσε προστασία.

«Φοβάμαι διαρκώς για τη ζωή μου», επαναλαμβάνει, ζητώντας να υπάρξει άμεση και ουσιαστική προστασία εκεί όπου διαμένει.

Σύμφωνα με την πλευρά της 23χρονης, υπάρχουν και οικογενειακές και δικαστικές εκκρεμότητες γύρω από την επικοινωνία του 31χρονου με το ανήλικο παιδί. Η ίδια υποστηρίζει ότι επιδιώκει ένα πλαίσιο ασφαλούς επικοινωνίας, με παρουσία τρίτων προσώπων, ώστε να αποφεύγεται η άμεση προσωπική επαφή των δύο πρώην συντρόφων.

Η 23χρονη ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες της για απειλές, παρενόχληση και παραβίαση των περιοριστικών όρων, να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή κάθε προβλεπόμενου μέτρου προστασίας και να ληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της ίδιας, του ανήλικου παιδιού της και του αγέννητου μωρού της.

Πριν να είναι αργά…