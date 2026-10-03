Οι επιστήμονες αναζητούν γιγάντιους πλανήτες κοντά στη Γη

Snapshot Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δεν εντόπισε γιγάντιους πλανήτες με μάζα Δία ή μεγαλύτερη στο σύστημα 70 Ophiuchi AB σε συγκεκριμένες αποστάσεις.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης μικρότερων πλανητών, όπως αυτούς μεγέθους Κρόνου ή μικρότερους, εντός της κατοικήσιμης ζώνης.

Η παρατηρούμενη ταλάντωση στην κίνηση των άστρων πιθανότατα οφείλεται σε μεταβολές στην επιφάνεια των άστρων και όχι σε πλανήτες.

Το σύστημα 70 Ophiuchi AB θα αποτελέσει σημαντικό στόχο μελλοντικών διαστημικών αποστολών για την αναζήτηση πλανητών γύρω από διπλά άστρα.

Η νέα μελέτη θέτει όρια στην ύπαρξη μεγάλων πλανητών, χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη άλλων τύπων πλανητών στο σύστημα. Snapshot powered by AI

Νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές παρατηρήσεις πλανητών εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος, εξετάζοντας το κοντινό διπλό αστρικό σύστημα 70 Ophiuchi AB, σε απόσταση περίπου 16 ετών φωτός από τη Γη.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μία από τις πιο ευαίσθητες σύγχρονες αναζητήσεις για γιγάντιους πλανήτες στο συγκεκριμένο σύστημα. Δεν εντόπισαν, ωστόσο, πλανήτη με μάζα αντίστοιχη του Δία ή μεγαλύτερη στις εσωτερικές περιοχές του συστήματος. Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν τέτοιοι πλανήτες σε απόσταση έως 5 αστρονομικές μονάδες από το 70 Oph A και έως 0,5 αστρονομική μονάδα από το 70 Oph B.

Το αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι το σύστημα στερείται πλανητών. Αντίθετα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης μικρότερων κόσμων, ακόμη και πλανητών μεγέθους Κρόνου ή μικρότερων, μεταξύ άλλων και στην κατοικήσιμη ζώνη, όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ύπαρξη υγρού νερού.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα περίπου ενός αιώνα, σε συνδυασμό με νεότερες παρατηρήσεις από μεγάλα τηλεσκόπια στη Χιλή και το Τέξας. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η «ταλάντωση» που καταγραφόταν στην κίνηση των άστρων και είχε στο παρελθόν αποδοθεί ως πιθανή ένδειξη πλανήτη, πιθανότατα οφείλεται σε μεταβολές στην επιφάνεια των ίδιων των άστρων.

Το 70 Ophiuchi AB έχει απασχολήσει τους αστρονόμους εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ήδη από το 1855 είχε διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι φιλοξενεί πλανήτη, χωρίς όμως η υπόθεση να επιβεβαιωθεί.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η νέα μελέτη δεν «κλείνει την πόρτα» στην ύπαρξη πλανητών, αλλά θέτει συγκεκριμένα όρια για το τι μπορεί να υπάρχει εκεί. Το σύστημα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στόχο μελλοντικών διαστημικών αποστολών που θα αναζητήσουν πλανήτες γύρω από διπλά άστρα.