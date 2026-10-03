Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη

Snapshot Η κακοκαιρία στην Κρήτη θα διαρκέσει έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου με κόκκινη προειδοποίηση.

Από το απόγευμα του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής, η προειδοποίηση στην Κρήτη υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί.

Στο νότιο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των Δωδεκανήσων, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο και αναφέρει υποβάθμιση της προειδοποίησης από το απόγευμα του Σαββάτου. Snapshot powered by AI

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν στην Κρήτη έως και νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Παράλληλα στο Αιγαίο, αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Αναλυτικά, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη

σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

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