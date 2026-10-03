Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

Snapshot Από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου ισχύουν ώρες κοινής ησυχίας από 15:30 έως 1730 και 2200 έως 07:30, όπου απορεύονται θυβώδειςστηριότητες σε κατοικημένες περιοχές.

Απαγορεύονται εργασίες με μηχανήματα, δυνατή μουσική, φωνασκίες και θορυβώδεις εκδηλώσεις σε κατοικίες, δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Η παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας επιφέρει κυρώσεις που περιλαμβάνουν πρόστιμα και φυλάκιση έως πέντε μήνες.

Εξαιρούνται εργασίες έκτακτης ανάγκης με ειδική άδεια από την αστυνομία, κυρίως για εργασίες κοινής ωφέλειας.

Απαγορεύεται η χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης και η θορυβώδης φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων. Snapshot powered by AI

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ώρες κοινής ησυχίας της χειμερινής περιόδου κατά τις οποίες απαγορεύονται οι δραστηριότητες που προκαλούν έντονους θορύβους σε κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι ώρες κοινής ησυχίας που ισχύουν πλέον είναι δύο ώρες το μεσημέρι, από τις 15:30 έως τις 17:30 και 9,5 ώρες το βράδυ, από τις 22:00 έως τις 07:30.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύονται εργασίες με μηχανήματα, δυνατή μουσική και φωνές, ενώ οι παραβίαση αυτών προβλέπει κυρώσεις. Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ή ακόμη και φυλάκιση έως πέντε μήνες.

Οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό των κατοικιών, αλλά επεκτείνονται και σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, όπου επίσης απαιτείται περιορισμός των θορύβων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης.

Υποχρέωση για την τήρηση της ησυχίας έχουν τόσο οι πολίτες στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, τα οποία οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν.

Η χειμερινή περίοδος διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου.

Ποιες εργασίες απαγορεύονται

Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν μπορούν να αναβληθούν, μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών με ειδική και αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, ιδίως όταν πρόκειται για εργασίες κοινής ωφέλειας.

Η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων ή τηλεοράσεων σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τραγούδια, φωνασκίες, χρήση μουσικών οργάνων και λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων σε δρόμους, πλατείες και γενικά δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια κέντρα, αλλά και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο από τους θαμώνες.

Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί κ.λπ.

Η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά αυτοκίνητα όταν προκαλεί θόρυβο.

Η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σε στάση.

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων και συστημάτων ασφαλείας χωρίς να υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία τους.

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