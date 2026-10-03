Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

Τι άλλαξε από την 1η Οκτωβρίου και ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται

Ελένη Ευστρατίου

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου ισχύουν ώρες κοινής ησυχίας από 15:30 έως 1730 και 2200 έως 07:30, όπου απορεύονται θυβώδειςστηριότητες σε κατοικημένες περιοχές.
  • Απαγορεύονται εργασίες με μηχανήματα, δυνατή μουσική, φωνασκίες και θορυβώδεις εκδηλώσεις σε κατοικίες, δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
  • Η παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας επιφέρει κυρώσεις που περιλαμβάνουν πρόστιμα και φυλάκιση έως πέντε μήνες.
  • Εξαιρούνται εργασίες έκτακτης ανάγκης με ειδική άδεια από την αστυνομία, κυρίως για εργασίες κοινής ωφέλειας.
  • Απαγορεύεται η χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης και η θορυβώδης φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων.
Snapshot powered by AI

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ώρες κοινής ησυχίας της χειμερινής περιόδου κατά τις οποίες απαγορεύονται οι δραστηριότητες που προκαλούν έντονους θορύβους σε κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι ώρες κοινής ησυχίας που ισχύουν πλέον είναι δύο ώρες το μεσημέρι, από τις 15:30 έως τις 17:30 και 9,5 ώρες το βράδυ, από τις 22:00 έως τις 07:30.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα απαγορεύονται εργασίες με μηχανήματα, δυνατή μουσική και φωνές, ενώ οι παραβίαση αυτών προβλέπει κυρώσεις. Ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ή ακόμη και φυλάκιση έως πέντε μήνες.

Οι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό των κατοικιών, αλλά επεκτείνονται και σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, όπου επίσης απαιτείται περιορισμός των θορύβων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις φορτοεκφορτώσεις, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης.

Υποχρέωση για την τήρηση της ησυχίας έχουν τόσο οι πολίτες στις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, τα οποία οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν.

Η χειμερινή περίοδος διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου.

Ποιες εργασίες απαγορεύονται

  • Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν μπορούν να αναβληθούν, μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών με ειδική και αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, ιδίως όταν πρόκειται για εργασίες κοινής ωφέλειας.
  • Η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων ή τηλεοράσεων σε υψηλή ένταση, καθώς και οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
  • Τραγούδια, φωνασκίες, χρήση μουσικών οργάνων και λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων σε δρόμους, πλατείες και γενικά δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
  • Θορυβώδη παιχνίδια σε καφενεία, σφαιριστήρια και άλλα δημόσια κέντρα, αλλά και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο από τους θαμώνες.
  • Θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί κ.λπ.
  • Η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά αυτοκίνητα όταν προκαλεί θόρυβο.
  • Η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος όταν αυτό βρίσκεται σε στάση.
  • Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων και συστημάτων ασφαλείας χωρίς να υπάρχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα: Αρχαίες σήραγγες, ρέματα,  και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης - Μύθοι και αλήθειες, δείτε μοναδικές εικόνες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

«Ο χρόνος εξαντλείται ραγδαία»: Τα συστήματα που στηρίζουν τη ζωή στη Γη καταρρέουν – SOS από επιστήμονες, σε ζώνη κινδύνου 7 βασικοί δείκτες

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Ανινάτα - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκδήλωση μνήμης για τα 6.509 θύματα των φονικών σεισμών μετά από 100 μέρες

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google βρήκε τρόπο να προσθέτει υδατογράφημα σε πρωτεΐνες που έχουν σχεδιαστεί με τεχνητή νοημοσύνη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπεσαν 318 τόνοι νερού ανά στρέμμα στο Ξυλόσκαλο Χανίων μέσα σε δύο μέρες - Συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα - Ποιοι βρέθηκαν στην εκκλησία

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας κολυμπάει σε... κεντρικό δρόμο του Νιού Τζέρσεϊ: Δεν υπήρχε λόγος πανικού λένε οι κάτοικοι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Είχε στήσει καρτέρι με μαχαίρι έξω από το σπίτι της 32χρονης, ένα μήνα πριν – Το χρονικό της επίθεσης, οι καταγγελίες και ο περιοριστικός όρος στο δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου, έπειτα από την έντονη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος σε σφοδρό τροχαίο - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

07:45LIFESTYLE

Τα πρώτα «μαγειρέματα» της τηλεοπτικής σεζόν - Ποιοι αλλάζουν ώρα

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα - Ποιοι βρέθηκαν στην εκκλησία

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό μήνυμα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς, ήρθε η ώρα της αλήθειας»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

11:16ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη Ουκρανή που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Ιαπωνία: Η στιγμή που αρκούδα επιτίθεται σε αυτοκίνητο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες απαγορεύονται οι θορυβώδεις δραστηριότητες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν κινητά, laptop και tablet από το σπίτι του τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ