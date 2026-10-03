Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών

Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη – Έρχεται νέος γύρος βροχών
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη με έντονες βροχές και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα.
  • Ο κίνδυνος πλημμυρών θα παραμείνει για τα επόμενα 48 ώρες, με θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα στα ανατολικά και νότια.
  • Από την Τρίτη αναμένεται εξασθένηση των βορείων ανέμων και προσωρινή διακοπή των βροχών στην Κρήτη.
  • Βροχές θα αρχίσουν να εκδηλώνονται σταδιακά στη Δυτική Ελλάδα από τα μέσα της εβδομάδας και θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα προς τα μέσα Οκτωβρίου.
  • Ο Οκτώβριος θα είναι γενικά βροχερός και με θερμοκρασίες σύμφωνες με τη φθινοπωρινή περίοδο, χωρίς ακραίες θερμές τιμές.
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Έως και τη Δευτέρα αναμένεται αν συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς επίσης και οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του weather phenomena, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων θα διατηρηθεί για το επόμενο 48ωρο ενώ και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κινείται κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Ουσιαστική εξασθένηση των βορείων ανέμων θα έχουμε από την ερχόμενη Τρίτη, ενώ και οι βροχές θα σταματήσουν πρόσκαιρα στην Κρήτη. Ωστόσο, σταδιακά από τα μέσα της νέας εβδομάδας, βροχές θα αρχίσουν να εκδηλώνονται στην Δυτική Ελλάδα, με τάση σταδιακά να επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως όσο θα οδεύουμε προς το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μία πρόσκαιρη άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως προς το τέλος της νέας εβδομάδας, χωρίς όμως να ξεφύγει από τις μέσες κλιματικές τιμές με βάση τον μήνα που διανύουμε και με την ψύχρα να είναι αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας.

Πάντως στην Κρήτη, σύμφωνα και με τα τωρινά δεδομένα από τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, ο Οκτώβριος θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα βροχερός κατά περιόδους, ενώ και στην υπόλοιπη χώρα θα αρχίσουν οι βροχές αργά και σταθερά να κάνουν την εμφάνισή τους. Επομένως, μιλάμε για έναν τυπικό Οκτώβριο που θα συμβαδίζει τόσο καιρικά όσο και θερμοκρασιακά με την φθινοπωρινή περίοδο, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν τον υδράργυρο ότι θα φτάσει σε άκρως καλοκαιρινές τιμές, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Από κει και πέρα, πάντα επισημαίνουμε ότι πέρα των 5 ημερών θεωρείται τάση του καιρού, με το ποσοστό αβεβαιότητας να αυξάνεται εκθετικά μετα τις 10 ημέρες, όμως δεν παύει να θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας την δεδομένη στιγμή δεν αφήνει τα περιθώρια κάποιας ισχυρής θερμής μεταφοράς και προς την χώρα μας, αλλά ούτε ότι θα καταστεί ξηρός ο Οκτώβριος στο σύνολο της χώρας.

Πηγή: weather phenomena

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