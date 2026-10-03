FlyDubai: Με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης

Snapshot Ο συγκυβερνήτης πτήσης FlyDubai FZ1073 επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο, σε απόπειραμοκρατικής επίθεσης για την κατάληψη του αεροσκάφους.

Ο δράστης, Χάμαμ αλ Χαμάμι, υπήκοος Ομάν με ριζοσπαστικές ισλαμιστικές απόψεις, συνελήφθη από επιβάτες και μεταφέρθηκε στις αρχές για ανάκριση.

Ο πιλότος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ εφεδρικός πιλότος προσγείωσε το αεροπλάνο στη Σαουδική Αραβία με ασφάλεια.

Ο αλ Χαμάμι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα στην Oman Air λόγω ακραίων απόψεων και είχε προσεληφθεί στη FlyDubai μετά από αποτυχία στην Emirates.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια με πιθανό στόχο την κατάρριψη του αεροσκάφους πάνω από το Ισραήλ, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για εμπλοκή του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσε για πρώτη φορά σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση του συγκυβερνήτη της πτήσης FZ1073, της FlyDubai, εναντίον του πιλότου.

Όπως ανέφερε πρόκειται για απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» κατά την οποία ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και επιτέθηκε με ένα τσεκούρι «έκτακτης ανάγκης» στον πιλότο.

Την ανακοίνωση δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο των ΗΑΕ WAM αναφέροντας ότι ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ αλ Χαμάμι και είναι υπήκοος Ομάν. Οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρά του, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομο με ριζοσπαστικές απόψεις και επηρεασμένο από την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου κατά την πτήση της FlyDybai από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ προς το Τελ Αβίβ του Ισραήλ, όταν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιτέθηκε στον πιλότο μαχαιρώνοντάς τον, με τους επιβάτες της πτήσης να επεμβαίνουν στο συμβάν και να συγκρατούν τον δράστη. Εφεδρικός πιλότος ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο πιλότος, με καταγωγή από την Ινδία, νοσηλεύεται.

Το πιλοτήριο διαθέτει ένα τσεκούρι για να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως εγκλωβισμός μετά από πτώση, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης για να επιτεθεί στον πιλότο.

Ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος στο Ισραήλ

Ο Αλ Χαμάμι —ο οποίος μεταφέρθηκε την Πέμπτη από τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα— φέρεται να «συνεργάζεται» με τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό και έχει δηλώσει ότι η πρόθεσή του ήταν να συντρίψει το αεροσκάφος στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα.

Ο συγκυβερνήτης προηγουμένως ανήκε στην αεροπορική εταιρεία Oman Air, η οποία τον έθεσε σε διαθεσιμότητα εξαιτίας ανησυχιών για τις ακραίες του απόψεις.

Όπως ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN και το ABC news, η εταιρεία τον είχε χαρακτηρίσει «κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», καθώς βρέθηκε στην κατοχή του εξτεμιστικό υλικό. Η εταιρεία θεωρούσε ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία, χώρα καταγωγής της μητέρας του.

Ο ύποπτος είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να εργάζεται για την αεροπορική εταιρεία σε διοικητικό ρόλο, ανέφεραν οι πηγές.

Με βάση τα ίδια μέσα ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης προσελήφθη από την εταιρεία FlyDubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αφού αποχώρησε από την Oman Air και προσπάθησε με αποτυχία να εργαστεί στην εταιρεία Emirates.

Οι δύο αναρτήσεις μετά το περιστατικό

Στο προφίλ του στο LinkedIn αναρτήθηκαν δύο δημοσιεύσεις την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά την εκτροπή του αεροσκάφους. Παραμένει ασαφές αν τις δημοσίευσε ο ίδιος ή αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Η πρώτη ανάρτηση περιλάμβανε μια σειρά από βίντεο τραβηγμένα μέσα από πιλοτήρια αεροσκαφών Boeing 737 Max. Το αεροπλάνο που αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία ήταν ακριβώς ένα 737 Max 8 της Flydubai. Σε ένα από αυτά τα αποσπάσματα, το οποίο γεωεντοπίστηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής εταιρείας El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου διακρίνεται ο αριθμός πτήσης OMA624 με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, δρομολόγιο που αντιστοιχεί σε πτήση της Oman Air από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ. Το πλάνο συνεχίζεται δείχνοντας κι άλλα ισραηλινά αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων και της εταιρείας Arkia.

Το βίντεο κλείνει με εικόνες τρομοκρατών. Εμφανίζεται η φωτογραφία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, του διαδόχου του Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα, πλάι στον Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ Μπαλάουι. Ο τελευταίος ήταν πιστός στην Αλ Κάιντα βομβιστής αυτοκτονίας, ο οποίος το 2009 σκότωσε εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Η δεύτερη ανάρτηση περιείχε μια εικόνα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ -τη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ- ενωμένους με ένα φωτεινό ίχνος. Στο φόντο ακουγόταν ένα ποίημα που μιλούσε για την άρνηση της ταπείνωσης, την περιφρόνηση του θανάτου και την προάσπιση της αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λογαριασμού, ο αλ Χαμάμι είχε σπουδάσει εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Buckinghamshire New University της Βρετανίας, λαμβάνοντας πτυχίο διαχείρισης αερομεταφορών το 2023. Τα ίδια βίντεο εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε λογαριασμό του στο Instagram, προτού διαγραφεί και αυτός.

Τι ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο δράστης υπέστη «πλύση εγκεφάλου» από ριζοσπάστες του Ισλάμ και είχε αυτοκτονικές τάσεις, μιλώντας στο Fox News. «Γνωρίζουμε ότι είχε υποστεί "πλύση εγκεφάλου" από ριζοσπάστες του Ισλάμ. Αυτό συνάγουμε από τα προσωπικά του στοιχεία», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Φαίνεται πολύ πιθανό να σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο», δήλωσε ο Νετανιάχου. Σε συνδυασμό με «τις ισλαμιστικές τάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση που διαπιστώνονται στο ιστορικό του, νομίζω ότι αυτό είναι... ένα αρκετά πιθανό σενάριο», είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή του Ιράν, ο Νετανιάχου απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κάτι. Δεν έχουν διατυπωθεί επίσημες κατηγορίες από το Ισραήλ σχετικά με εμπλοκή του Ιράν και δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν, επίσης, ότι δεν έχουν εντοπίσει κάποιο στοιχείο που να το υποδεικνύει αυτό.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες του Ισραήλ υποδεικνύουν ότι ο πιλότος είχε ως στόχο να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, περιγράφοντάς τον ως τρομοκράτη, αν και ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το συμβάν ως ένα «σοβαρό περιστατικό ασφαλείας».

Παράλληλα, το περιστατικό ενέτεινε τους φόβους των πολιτών για την ασφάλεια στο Ισραήλ, λίγες εβδομάδες πριν τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν στην χώρα από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

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