Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Γιατί θα πληρωθούν νωρίτερα

Snapshot Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της εθνικής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 26 Οκτωβρίου 2026, με τα ποσά διαθέσιμα από το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου.

Στους συνταξιούχους Μισθωτών των πρώην Ταμείων, οι συντάξεις θα καταβληθούν στις 29 Οκτωβρίου 2026, αλλά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου.

Οι πληρωμές αφορούν συνταξιούχους από οργανισμούς όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Snapshot powered by AI

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα πληρωθούν νωρίτερα φέτος, εξαιτίας της εθνικής αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε αναπροσαρμογή των ημερομηνιών.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Έτσι, για τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών, οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται:

οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ,οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ,

οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ

Μη Μισθωτών,

όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη μισθωτοί, που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών. Οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι από:

ΙΚΑ

Δημόσιο

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

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