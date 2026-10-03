Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Snapshot Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 04:00, για την έναρξη της χειμερινής ώρας.

Η αλλαγή ώρας γίνεται για εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι το φως της ημέρας κατά τη θερινή περίοδο.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, με τους δείκτες να προωθούνται μία ώρα μπροστά.

Η εφαρμογή της αλλαγής ώρας στην Ελλάδα ξεκίνησε δοκιμαστικά το 1932 και ακολουθεί την πανευρωπαϊκή ρύθμιση που ισχύει από το 1996.

Υπάρχουν επιστημονικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αλλαγής ώρας στην υγεία και αμφισβητείται η τρέχουσα εξοικονόμηση ενέργειας. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου τα ρολόγια μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, για την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η αλλαγή πραγματοποιείται κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, στις 04:00 τα ξημερώματα, όπου οι δείκτες των ρολογιών θα επιστρέψουν ξανά στις 03:00.

Έτσι, οι περισσότεροι θα κερδίσουν μία ώρα ύπνο, ενώ το πρωινό φως του ήλιου θα ξεκινάει πιο νωρίς.

Η θερινή ώρα θα επιστρέψει ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όπου θα μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

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