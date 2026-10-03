Ξεκινά η AUTO ATHINA 2026 με 52 μάρκες και συμμετοχές-ρεκόρ

Η AUTO ATHINA 2026 ανοίγει τις πύλες της από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας 52 μάρκες αυτοκινήτων και αποτελώντας τη μεγαλύτερη έκθεση του είδους που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η φετινή AUTO ATHINA powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έρχεται με αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών και μια ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική εικόνα της σημερινής αγοράς αυτοκινήτου. Στα Hall 3 και 4 του Metropolitan Expo θα βρεθούν συνολικά 52 μάρκες, από παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς, ιαπωνικούς και κορεατικούς κατασκευαστές έως τη νέα γενιά κινεζικών εταιρειών που αναπτύσσουν με γρήγορους ρυθμούς την παρουσία τους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

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