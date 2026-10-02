Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες

Snapshot Στη Γαλλία παραμένουν κλειστά εκατάδες σχολεία λόγω διαδηλώσεων για την εκπαιδευτική πολιτική και τις περικοπές στην Παιδεία.

Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν 65 μέλη του σχολικού προσωπικού, εκ των οποίων 40 διευθυντές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.949 συλλήψεις μόνο την Πέμπτη.

Περισσότερα από 100 σχολεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 1.207 γυμνάσια και λύκεια ήταν αποκλεισμένα την ίδια μέρα.

Η κυβέρνηση κατήγγειλε την εμπλοκή τρίτων ατόμων στα μαθητικά κινήματα, με σοβαρούς τραυματισμούς και βίαιες επιθέσεις σε δασκάλους και αστυνομικούς.

Οι αρχές διερευνούν επιθέσεις με στόχο αστυνομικούς και πολίτες που αντιτίθενται στις διαδηλώσεις, μεταξύ αυτών και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίσσονται στην Γαλλία καθώς εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά. Μαθητές και καθηγητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην εκπαίδευση και την περικοπή δαπανών για την Παιδεία.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε στα γαλλικά ΜΜΕ ότι 65 μέλη του σχολικού προσωπικού τραυματίστηκαν στην διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, μεταξύ των οποίων 40 διευθυντές σχολείων, και ότι μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 1.949 συλλήψεις.

Χθες σημειώθηκαν επεισόδια σχεδόν σε ολόκληρη τη Γαλλία καθώς οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε κάδους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ δεκάδες σχολεία υπέστησαν ζημιές. Τα βίαια επεισόδια υποχρέωσαν την γαλλική κυβέρνηση να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τις υπηρεσίες πληροφοριών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι περισσότερα από 100 σχολεία έχουν υποστεί «σοβαρές ζημιές» από την αρχή των διαδηλώσεων. Σε δηλώσεις του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ανέφερε ότι 1.207 γυμνάσια και λύκεια ήταν αποκλεισμένα την Πέμπτη.

Μάλιστα τόνισε ότι 160 μαθητές χρειάστηκε να εκκενώσουν λύκειο στην Νάντη με την βοήθεια του προσωπικού. Ο υπουργός Παιδείας υποστηρίζει ότι το κίνημα των μαθητικών διαδηλώσεων έχει καταληφθεί από τρίτους και καθηγητές του είχαν πει ότι οι άνθρωποι που έβλεπαν στις διαδηλώσεις δεν ήταν μαθητές τους.

Φωτιές σε κάδους και συγκρούσεις διαδηλωτών - αστυνομίας σε μαθητικό συλλαλητήριο στην Λιλ της Γαλλίας. 1 Οκτωβρίου 2026 AP

Στα επεισόδια έχουν τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια έφηβοι. Ένας έφηβος τραυματίας έχασε όλα τα δόντια του καθώς η αστυνομία προσπαθεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις. Ένας δάσκαλος στην Ανζέρ τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι με σιδηρολοστό. Οι δράστες εκτιμάται ότι δεν ήταν μαθητές.

Στη Μπελφόρ μία ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε γυναίκα αστυνομικό η οποία φορούσε πολιτικά. Σε βίντεο φαίνονται οι δράστες να την έχουν ρίξει στο έδαφος και να την κλωτσούν στο κεφάλι και το σώμα. Οι δικαστές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μία δεύτερη γυναίκα έπεσε θύμα επίθεσης όταν έβγαινε από βαγόνι τρένου επειδή ήταν αντίθετη με τα μαθητικά συλλαλητήρια. Άγνωστος την πλησιάζει με σπρέι το οποίο ανάβει με αναπτήρα και το πλησιάζει στο πρόσωπο της.

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