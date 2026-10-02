The Tropical Experience 2026: Οι Fideles επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μεγάλο sunset party στο Ble

Το καλοκαίρι στην Αθήνα αρνείται να τελειώσει.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η FOR303 και η Butterfly 88 ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και υποδέχονται το φθινόπωρο με την πιο δυναμική γιορτή της παραλιακής: το The Tropical Experience 2026 επιστρέφει, όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο, στον αγαπημένο παραθαλάσσιο χώρο του Ble στον Άλιμο, στήνοντας το απόλυτο sunset gathering ακριβώς δίπλα στο κύμα.

Μετά την καθηλωτική τους εμφάνιση στο «X by Adriatique» τον περασμένο Μάιο, οι Fideles —ένα από τα πλέον αγαπημένα σχήματα του ελληνικού κοινού και εκ των πρωταγωνιστών της παγκόσμιας melodic techno σκηνής— επιστρέφουν στην Αθήνα. Μαζί τους, η Amelia και η Inassi θα παρουσιάσουν ένα δυναμικό back-to-back set, προσδίδοντας τη δική τους ξεχωριστή ενέργεια στη μουσική διαδρομή της βραδιάς και καθοδηγώντας το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι την ώρα που ο ήλιος δύει στον Σαρωνικό.

Η πολυαναμενόμενη ετήσια συνάντηση των δύο διοργανωτών εξελίσσει τον θεσμό των sunset gatherings στο Ble σε μια πολυδιάστατη εμπειρία ψυχαγωγίας, που έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του φθινοπωρινού ημερολογίου της πόλης.

Από το απογευματινό sunset vibe στη βραδινή κορύφωση

Το The Tropical Experience 2026 υπόσχεται μια πλήρη απόδραση από τους ρυθμούς της πόλης. Από νωρίς το απόγευμα, το Ble μεταμορφώνεται σε ένα τροπικό καταφύγιο με δύο αυτόνομα stages, συνδυάζοντας τη θαλασσινή αύρα με τον δυνατό παλμό της ηλεκτρονικής μουσικής:

Δύο Ανεξάρτητα Stages: Μουσική επιμέλεια που χτίζεται σταδιακά — από ατμοσφαιρικά απογευματινά DJ sets δίπλα στη θάλασσα, μέχρι τους εκρηκτικούς ήχους καθώς η νύχτα παίρνει τα ηνία.

Flavors & Mixology: Επιλεγμένα street food concepts και premium ποτά.

Interactive Vibes & Surprises: Διαδραστικά παιχνίδια, ειδικά διαμορφωμένα pop-up activations και παράλληλες εκπλήξεις που κρατούν τον παλμό αμείωτο σε κάθε γωνιά του χώρου.

Fideles: Η επιστροφή των αγαπημένων του ελληνικού κοινού

Με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη και κυκλοφορίες που φιγουράρουν σταθερά στην κορυφή των charts, οι Fideles έχουν διαμορφώσει έναν απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην αιθέρια μελωδία και τις στιβαρές μπασογραμμές.

Η παρουσία τους στο The Tropical Experience 2026 αποτελεί το highlight της βραδιάς, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια τελευταία ευκαιρία να χορέψει υπό τους ήχους τους σε ένα ανοιχτό, παραθαλάσσιο περιβάλλον πριν από την έναρξη των indoor events του χειμώνα.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία: Ble, Ακτή Αλίμου (Λεωφ. Ποσειδώνος)

Ώρα Έναρξης: Από τις 17:00 το απόγευμα

Διοργάνωση & Παραγωγή: FOR303] & Butterfly 88

Εισιτήρια & Προπώληση: [Come Together]