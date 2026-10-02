Snapshot Ο Ολέγκ Λεβσκιν θεωρείται υπεύθυνος για τον σχεδιασμό αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλλε, που μετέφερε εκρηκτικά και στόχευε ουκρανικό αεροσκάφος.

Η επίθεση συνδέεται με τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU, ειδικότερα με την ελίτ μονάδα 29155, που έχει οργανώσει παρόμοιες επιχειρήσεις σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη.

Απόρρητα έγγραφα και αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι ο Λεβούσκιν συνεργαζόταν με τον Αντρέι Κάρσακοου, ο οποίος εκτελούσε τις εντολές του ως πράκτορας μίας χρήσης.

Η Γερμανία θεωρείται πλέον σημαντικό πεδίο επιχειρήσεων για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο τη δημιουργία φόβου και την υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει αντιρωσική υστερία και αβάσιμες κατηγορίες στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ένας Ρώσος μοτοσικλετιστής με δεσμούς με τον επικεφαλής των δραστηριοτήτων σαμποτάζ της Μόσχας αποκαλύφθηκε ως ο ύποπτος εγκέφαλος ενός σχεδίου βομβιστικής επίθεσης στην καρδιά της Ευρώπης.

Μια κοινή έρευνα της εφημερίδας «The Telegraph» και της «Welt am Sonntag», οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Axel Springer Global Reporters Network, αποκάλυψε ότι ο Ολέγκ Λεβούσκιν θεωρείται υπεύθυνος για τον σχεδιασμό μιας αποτυχημένης απόπειρας τοποθέτησης εκρηκτικών στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλλε της Γερμανίας

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Telegraph, ένας Ρώσος μοτοσικλετιστής με δεσμούς με τον επικεφαλής των δραστηριοτήτων σαμποτάζ της Μόσχας έχει αποκαλυφθεί ως ο ύποπτος εγκέφαλος ενός σχεδίου βομβιστικής επίθεσης στην Ευρώπη.

Μια κοινή έρευνα των εφημερίδων «The Telegraph» και «Welt am Sonntag», , αποκαλύπτει ότι ο Ολέγκ Λεβούσκιν θεωρείται υπεύθυνος για τον σχεδιασμό μιας αποτυχημένης απόπειρας τοποθέτησης εκρηκτικών στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλλε της Γερμανίας.

Η απόπειρα, κατά την οποία ένα drone που μετέφερε ένα κουτί γεμάτο εκρηκτικά προσέκρουσε στην πτέρυγα ενός ουκρανικού αεροσκάφους, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει έκρηξη που θα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές δομικές ζημιές στο αεροδρόμιο.

Τι αναφέρουν απόρρητα έγγραφα μυστικών υπηρεσιών

Απόρρητα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, καθώς και συνεντεύξεις με ανώτερους αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρουν ότι ο Λεβούσκιν και ένας «πράκτορας μίας χρήσης» ταξίδεψαν στη Γερμανία για να πραγματοποιήσουν τη δολιοφθορά.

Οι Γερμανοί ερευνητές υποψιάζονται ότι ο Λεβούσκιν σχεδίασε την επίθεση πριν διατάξει τον Αντρέι Κάρσακοου, έναν Λευκορώσο πράκτορα-αντιπρόσωπο του οποίου το όνομα αναφέρεται για πρώτη φορά, να εκτελέσει τα σχέδιά του.

Στοιχεία που ανέλυσαν η «The Telegraph» και η «Welt am Sonntag» αποκαλύπτουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ της επίθεσης στη Λειψία και ενός αποτυχημένου ρωσικού σχεδίου σαμποτάζ με τη χρήση drones και εκρηκτικών εναντίον στόχων στην Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Γερμανία.

Η εκρηκτική συσκευή που ανακτήθηκε από τη Λειψία μοιάζει πολύ με βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν σε ρωσικά σχέδια σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Ο Λεβούσκιν, κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου με πάθος για τις μοτοσικλέτες, φέρεται να διατηρεί επαφή εδώ και χρόνια με τον Ντένις Σμολιανίνοφ, έναν φερόμενο ως επικεφαλής σχεδιαστή βομβιστικών επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη για λογαριασμό της Ρωσίας, ο οποίος υποβλήθηκε σε κυρώσεις από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών πέρυσι.

Μια έκθεση της λιθουανικής υπηρεσίας πληροφοριών του Δεκεμβρίου 2025, την οποία εξέτασε η εφημερίδα «The Telegraph», αναφέρει ότι ο Σμολιανίνοφ ηγείται του τμήματος για την Ουκρανία στη GRU, τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών εξωτερικού. Σύμφωνα με την έκθεση, ειδικεύεται στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και συνδέεται με μυστικές εκστρατείες σαμποτάζ που οργανώνονται στην Ευρώπη μέσω του κοινωνικού δικτύου Telegram.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», οι δύο άνδρες φέρεται να συναντήθηκαν το 2007, όταν ο Σμολιανίνοφ μεσολάβησε σε μια οικονομική διαμάχη που αφορούσε την επιχείρηση του Λεβούσκιν.

Η επίθεση στη Λειψία έχει συνδεθεί με μια ομάδα καταστροφής εντός της GRU, τη μονάδα 29155, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις που διατάσσονται από το Κρεμλίνο. Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας πιστεύουν ότι η Ρωσία θέλει οι Ευρωπαίοι να αρχίσουν να θεωρούν επικίνδυνη την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, ελπίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση και θα υπονομεύσει τη στήριξη προς το Κίεβο.

Η Γερμανία ολοένα και περισσότερο «πεδίο επιχειρήσεων» για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών

Η Γερμανία αποτελεί ολοένα και περισσότερο «πεδίο επιχειρήσεων» για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με έναν ανώτερο Γερμανό αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών. «Αυτό που παλαιότερα ήταν μεμονωμένα περιστατικά, το βλέπουμε πλέον σε ευρεία κλίμακα», ανέφερε.

Τα λιθουανικά αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ανησυχητικούς δεσμούς μεταξύ της επίθεσης στη Λειψία και ενός ευρύτερου δικτύου σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη, τα οποία φέρεται να ενορχηστρώθηκαν από μια σκληροπυρηνική μονάδα της GRU.

Ένας διακριτικός οικογενειάρχης με μυστική ζωή

Στη συνέχεια η Telegraph αναλύει το προφίλ του Λεβούσκιν:

Μια καθαρή καλοκαιρινή μέρα του 2019, μοτοσικλέτες διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού ενός εξαντλητικού αγώνα αντοχής από το βορειοανατολικό άκρο της Ρωσίας μέχρι το νότιο ακρωτήριο της Κριμαίας.

Μεταξύ των τερματισάντων ήταν ο Λεβούσκιν, μια επιβλητική φιγούρα με φαρδιούς ώμους, ρυτιδωμένο μέτωπο και αραιά καστανά μαλλιά. Στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ρώσος προβάλει μια διακριτική ζωή με τη σύζυγό του και τις κόρες του, ψαρεύοντας, κάνοντας σκι και οδηγώντας μοτοσικλέτα σε όλη την Ευρώπη. Έχει ταξιδέψει με μοτοσικλέτα μέχρι τα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας και έχει επισκεφθεί το μνημείο «Η Πατρίδα Καλεί» στο Βόλγκογκραντ, που ανεγέρθηκε για να τιμήσει τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ωστόσο, ο Λεβούσκιν ζει μια δεύτερη ζωή μακριά από τις διαδρομές αντοχής με μοτοσικλέτες, όπου φέρεται να εμπλέκεται σε μυστικές επιχειρήσεις στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό το καλοκαίρι, ταξίδεψε στη Γερμανία μέσω της Τουρκίας με σκοπό να προετοιμάσει μια επίθεση στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλλε, σύμφωνα με εκθέσεις των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.

Το αεροδρόμιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους εφοδιασμού της Ουκρανίας. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Λεβούσκιν νοίκιασε ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μία εβδομάδα πριν από την επίθεση και, τις επόμενες ημέρες, οδήγησε το αυτοκίνητο σε διάφορες ύποπτες αποθήκες όπλων.

Πιστεύουν ότι το εκρηκτικό που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση – 1,8 κιλά Semtex – είχε μεταφερθεί στη Γερμανία μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας, κρυμμένο σε κοιλότητες μέσα σε φορτηγά, και ενδέχεται να είχε αποθηκευτεί προσωρινά κατά μήκος της διαδρομής.

Πριν από την απόπειρα επίθεσης, ο Λεβούσκιν φέρεται να είχε πραγματοποιήσει αναγνώριση στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με έκθεση των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία επικαλείται δεδομένα θέσης που ανακτήθηκαν από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του και τον τοποθετούν κοντά στους τερματικούς σταθμούς.

Πέντε ημέρες αργότερα, ένα drone φορτωμένο με εκρηκτικά χτύπησε το φτερό ενός σταθμευμένου ουκρανικού μεταφορικού αεροσκάφους Antonov An-124, προτού πέσει στον διάδρομο προσγείωσης χωρίς να εκραγεί. Το αεροσκάφος «Αντόνοφ» μετέφερε περίπου 25.000 λίτρα καυσίμου αεροσκαφών. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι μια έκρηξη θα είχε καταστρέψει το αεροδρόμιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

«Οι πράξεις σαμποτάζ που στοχεύουν τις αεροπορικές υποδομές έχουν σημαντικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο κοινό», σημειώνεται σε μια έκθεση. Η αστυνομία ανέκτησε συντρίμμια από δύο ακόμη drones και εντόπισε μια αυτοσχέδια διάταξη κεραιών κολλημένη με κολλητική ταινία σε ένα κοντινό δέντρο, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, χρησίμευε ως αναμεταδότης ελέγχου.

Πώς έδρασε ο Λεβούσκιν

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η εφημερίδα «Welt am Sonntag», οι ερευνητές γνώριζαν ήδη κατά τη στιγμή της εισόδου του Λεβούσκιν στη χώρα ότι ο ίδιος είχε σχέσεις με τη GRU. Παρ’ όλα αυτά, δεν τέθηκε υπό παρακολούθηση μετά την άφιξή του.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα θέσης του Λεβούσκιν, οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται ότι οργάνωσε τα εκρηκτικά πριν ζητήσει από τον Κάρσακοου, τον οποίο οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως «πράκτορα μίας χρήσης», να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Ο κ. Λεβούσκιν φέρεται να «επιφορτίστηκε» με την «προετοιμασία των μέσων για τη διάπραξη του εγκλήματος πριν από την πραγματική εκτέλεσή του», σύμφωνα με γερμανική έκθεση των μυστικών υπηρεσιών. DNA που ταιριάζει με αυτό του Κάρσακοου, του οποίου το προφίλ ήταν καταχωρημένο σε φινλανδικές και λιθουανικές βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου, βρέθηκε σε ένα θραύσμα γαντιού που ήταν προσκολλημένο στην κεραία της Λειψίας.

Σύμφωνα με το ποινικό μητρώο, συνελήφθη το 2010 μετά από απόπειρα κλοπής ενδυμάτων αξίας εκατοντάδων λιρών από ένα φινλανδικό κατάστημα. Αφού εντόπισαν το DNA του, οι πολωνικές αρχές συνέδεσαν τον Καρσάκου με ένα περιστατικό εμπρησμού που συνέβη το 2024 σε κατάστημα ειδών σπιτιού στο Λοτζ, το οποίο οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως κρατικά υποκινούμενη δολιοφθορά.

Οι εντυπωσιακές ομοιότητες

Η συσκευή της Λειψίας, ένα μεταλλικό κουτί γεμάτο με Semtex και σφραγισμένο με ένα χαρακτηριστικό μεταλλικό καπάκι, παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με εκρηκτικές συσκευές που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο ενός αποτραπέντος ρωσικού σχεδίου δολιοφθοράς, στο οποίο χρησιμοποιούνταν drones και εκρηκτικά εναντίον της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Γερμανίας. Αναφορές των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ένας μισθωμένος μεσάζων άντλησε παρόμοια κουτιά γεμάτα εκρηκτικά από ένα λιθουανικό νεκροταφείο και τα έκρυψε δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολωνία.

Κατά τη διάρκεια περαιτέρω έρευνας, οι λιθουανικές αρχές εντόπισαν περισσότερα πανομοιότυπα δοχεία από το νεκροταφείο, καθώς και από δύο άλλες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Λιθουανικές εγκληματολογικές εκθέσεις, τις οποίες εξέτασαν οι εφημερίδες «The Telegraph» και «Welt am Sonntag», αναφέρουν ότι οι «στρογγυλές μεταλλικές πλάκες» στις αυτοσχέδιες βόμβες που βρέθηκαν σε όλη τη χώρα «κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια εργαλεία/εξοπλισμό».

Τον Ιούλιο του 2024, ο μεσάζων από την Πολωνία παρέδωσε δέματα που περιείχαν μαξιλάρια μασάζ και καλλυντικά, τα οποία έκρυβαν πυροκροτητές και εύφλεκτες ουσίες. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή αυτών των δεμάτων, ξέσπασε μια σειρά πυρκαγιών σε όλη την Ευρώπη, που έπληξαν μια αποθήκη της DHL στο Μπέρμιγχαμ, το αεροδρόμιο της Λειψίας και έναν κόμβο μεταφορών κοντά στη Βαρσοβία.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες αποδίδουν τις πυρκαγιές στα δέματα στη GRU. Σε ένα απόρρητο ντοσιέ που συντάχθηκε τον Νοέμβριο, η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας της Λιθουανίας επισημαίνει την υπηρεσία ειδικών επιχειρήσεων της GRU, τη στρατιωτική μονάδα 52659, καθώς και το 161ο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών για ειδικούς σκοπούς, τη στρατιωτική μονάδα 29155 της GRU.

Η έκθεση αναφέρει: «Αυτές οι μονάδες έχουν ως αποστολή τη διενέργεια δολοφονιών, επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην καταστροφή υποδομών, στη διαταραχή των δραστηριοτήτων θεσμών που αντιτίθενται στα συμφέροντα της Ρωσίας, καθώς και στη διεξαγωγή τρομοκρατικών ενεργειών σε δυτικές χώρες»

Η μονάδα 29155, η ελίτ ομάδα η οποία έχει στραφεί όλο και περισσότερο προς τη Δυτική Ευρώπη

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες περιγράφουν τη μονάδα 29155 ως μια ελίτ ομάδα η οποία έχει στραφεί όλο και περισσότερο προς τη Δυτική Ευρώπη. Οι πράκτορές της, σύμφωνα με την έκθεση, είναι «εκπαιδευμένοι στη χρήση εκρηκτικών και πυροβόλων όπλων, ικανοί να εντοπίζουν ανθρώπινες πηγές και να δημιουργούν δίκτυα πρακτόρων».

Από το 2023, σύμφωνα με την εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, η μονάδα 52659 συντονίζει πράξεις σαμποτάζ σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εμπρηστικών επιθέσεων, εκρήξεων και απόπειρων δολοφονίας.

Μέσοι υψηλότερου επιπέδου, που συνήθως εδρεύουν στη Ρωσία, φέρεται να συντονίζουν μεσάζοντες χαμηλότερου επιπέδου στην Ευρώπη μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram και το Viber.

Σύμφωνα με το ντοσιέ, μια εμπρηστική επίθεση σε ταχυδρομείο στο Βουκουρέστι τον Οκτώβριο του 2025 και μια πυρκαγιά σε κατάστημα Ikea στο Βίλνιους ένα έτος νωρίτερα αποδίδονται στην ομάδα αυτή. Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών αναμένουν ότι ο κατάλογος αυτός θα μεγαλώσει.

Η πίεση της Ρωσίας και η απάντηση

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Ρωσία αισθάνεται «εξαιρετικά υψηλή» πίεση και επέλεξε να «εντείνει» τις επιθέσεις σαμποτάζ ως αντίδραση.«Η αύξηση των ρωσικών ενεργειών σαμποτάζ και της υβριδικής εκστρατείας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Ρωσία αντιδρά στο ότι οι σύμμαχοι κάνουν περισσότερα για την άμυνά τους, καθώς και για την υποστήριξη της Ουκρανίας», ανέφεραν.

«Αυτό περιλαμβάνει πιο επιθετική ρητορική και πολύ περισσότερες από τις σκληρότερες πτυχές μιας υβριδικής εκστρατείας».

Ένας εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο καταδίκασε ένα «νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στην Ευρώπη» και «αβάσιμες κατηγορίες».

Συγεκριμένα ανέφερε: «Ο σκοπός αυτού είναι προφανής. Χρειάζονται επιχειρήματα για να διατηρηθεί ένα σταθερά υψηλό επίπεδο αντιρωσικής παράνοιας που θα δικαιολογούσε τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες των ευρωπαϊκών ελίτ, καθώς και τις λανθασμένες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις τους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα και η Ρωσία δεν αποτελεί στην πραγματικότητα απειλή για την Ευρώπη, πρέπει να επινοηθούν και να διαδοθούν στο κοινό.Διαφορετικά, ο κόσμος θα αναρωτιόταν αν είναι πραγματικά απαραίτητο να δαπανώνται δισεκατομμύρια για την προετοιμασία πολέμου εναντίον της Ρωσίας και αν δεν θα ήταν πιο λογικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών.»

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