Ιταλία: Ο γκουρού ήταν σεξουαλικό αρπακτικό - Απήγαγε γυναίκες, τις βίαζε και τις κακοποιούσε

Snapshot Ο Μπρούνο Μαλατέστα κατηγορείται για απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση, δουλεία και απάτη μέσω της αίρεσης που διηύθυνε από το 2008 στο Αλμέζε της Ιταλίας.

Χρησιμοποιούσε την πίστη των οπαδών του σε υπερφυσικές δυνάμεις για να τους εκμεταλλευτεί οικονομικά και σεξουαλικά, παρουσιάζοντας τις κακοποιήσεις ως θεραπείες κάθαρσης.

Οι γυναίκες της κοινότητας ζούσαν υπό αυστηρούς κανόνες, εργάζονταν πολλές ώρες, φορούσαν πορτοκαλί ρόμπες και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, ενώ ανήλικες υπήρξαν επίσης θύματα.

Ο Μαλατέστα λάμβανε παράνομα σύνταξη αναπηρίας, ενώ βιντεοσκοπήθηκε να περπατά κανονικά παρά τους ισχυρισμούς του για σοβαρή ασθένεια.

Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες και οδήγησε στη σύλληψη του Μαλατέστα και τριών συνεργών του, που φέρονται να συμμετείχαν στην λειτουργία της αίρεσης. Snapshot powered by AI

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του Μπρούνο Αντόνιο Μαλατέστα, 59 ετών, ενός αυτοπροσδιοριζόμενου γκουρού που διευθύνει μία παράξενη αίρεση στο Αλμέζε, στην επαρχία του Τορίνο, από το 2008.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο που παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο ως δάσκαλος - γκουρού με το όνομα Śivakṣatriya Śivānanda.

Εκμεταλλευόταν «τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και τις ασθένειες όσων τον εμπιστεύονταν», με στόχο «να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ορέξεις, την επιθυμία του για κέρδος και την στείρα κυριαρχία επί των άλλων, ιδίως των γυναικών». Αυτό δήλωσε ο δικαστής προκαταρκτικών ανακρίσεων Αντρέα Μπονάτο, ο οποίος έστειλε τον Μαλατέστα στη φυλακή με κατηγορίες για δουλεία, κακομεταχείριση, διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση και διακεκριμένη απάτη κατά του κράτους.

Μαζί του, γράφει η Repubblica, είναι τρεις φερόμενοι συνεργοί: ο «μοναχός» Τζούλιο Τζιμπέλο, η Πάολα Βιτ και η Κιάρα Λίζα, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ιδρύματος Fiore della Pace.

Ποιος είναι ο Μπρούνο Μαλατέστα

Η κοινότητα εκκενώθηκε. Οι φιλοξενούμενοι κατέληξαν σε προστατευόμενες εγκαταστάσεις. Ο Μπρούνο Μαλατέστα είχε εξασφαλίσει «συνεχή υποδούλωση και υπακοή» από τους οπαδούς του. Μέχρι το 2018. Η πρώτη καταγγελία, ωστόσο, οδήγησε στην έναρξη έρευνας από τους Καραμπινιέρους στο Τορίνο υπό την καθοδήγηση του εισαγγελέα Νταβίντε Πρέτι. Κατόπιν ξεκίνησε η επιχείρηση Ασμοδαίο, η οποία πήρε το όνομά της από τον δαίμονα της απληστίας, του θυμού και της εκδίκησης.

Ο Μαλατέστα ενστάλαξε στους οπαδούς του «την πεποίθηση ότι ήταν προικισμένος με υπερφυσικές δυνάμεις από ανώτερες οντότητες, όπως η «Θεία Μητέρα» ή ο «Γκουρού Παραμαχάνσα Γιογκανάντα». Και ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να θεραπεύσει «πολύ σοβαρές ασθένειες και άλλα τρομερά γεγονότα».

Η κοινότητα του Άλμεζε

Ο Μαλατέστα στόχευε πάντα να αυξήσει τους οπαδούς του. Ήταν τα αντικείμενα της ευχαρίστησης του. Και έγιναν «ακούραστοι εργάτες στην αποκλειστική υπηρεσία της κοινότητας Almese, καθώς και των κύριων χρηματοδοτών της. Ακόμα και με το κόστος να απογυμνωθούν από τα περισσότερα από τα προσωπικά τους υπάρχοντα».

Παρέδωσαν χρήματα και κοσμήματα για «εσωτερικές παραπλανητικές τελετουργίες» που περιελάμβαναν άλατα, κρυστάλλους και θυμίαμα. Αυτά θα μπορούσαν να κοστίσουν από 10 ευρώ έως και χιλιάδες. Έπειτα, υπήρξε η επιδεινωμένη απάτη κατά του κράτους: ο Μαλατέστα λάμβανε σύνταξη αναπηρίας για διαβήτη. Για τις επισκέψεις του, εμφανιζόταν σε αναπηρικό καροτσάκι και σε πατερίτσες. Αλλά οι καραμπινιέροι τον βιντεοσκόπησαν να περπατάει χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η καλόγρια

«Ήμουν μοναχή και η ζωή μου είχε τελειώσει: Ήμουν 15 ετών και έπρεπε να ζητήσω την άδεια του Μπρούνο για να κάνω οτιδήποτε. Βαθιά μέσα μου, ένιωθα αηδία, αλλά η ανακούφιση ήταν μεγαλύτερη: Ήμουν ασφαλής από θανατηφόρες ασθένειες και τραγικά ατυχήματα. Η ζωή μου είχε εμπιστευτεί σε έναν άντρα που εμπιστευόμουν ανεπιφύλακτα», εξηγεί ένα από τα θύματα σε μια μαρτυρία. Οι γυναίκες παραδόθηκαν μετά τη διάγνωση καρκίνου ή σκλήρυνσης κατά πλάκας, ή μετά από πένθος και διαζύγιο. Στην αρχή, το 2008 , «ο Μπρούνο ήταν ένας υπέροχος, ευαίσθητος, λαμπρός άνθρωπος. Έπειτα έγινε αγνώριστος: αλαζόνας, διεστραμμένος, σαδιστής, αλαζόνας, θυμωμένος και χειριστικός μέχρι το μεδούλι».

Ο Γκουρού και οι Σκλάβοι

«Μία από εμάς ανάγκασε να φάει μια σάπια ντομάτα μέχρι να κάνει εμετό «για να της δώσει ένα μάθημα»», αφηγείται μια άλλη «μοναχή». «Ενώ όλοι δουλεύαμε σκληρά, ο Μπρούνο καθόταν ή ξάπλωνε άνετα επικρίνοντας τη δουλειά μας». Στο άσραμ του, υπήρχε γιόγκα τις Παρασκευές και μαθήματα «τάντρα» τις Δευτέρες. Εδώ, ο γκουρού «έδειχνε δυνατός, επιθετικός και κατείχε απόκοσμες ικανότητες, όπως η ικανότητα να απελευθερώνει ανθρώπους από δαίμονες. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έκλαιγαν». Περιελάμβανε ομαδικούς βιασμούς.

Το Ίδρυμα «Άνθος της Ειρήνης»

Η Corriere della Sera αναφέρει ότι ο Μαλατέστα γνώρισε τις διδασκαλίες του γκουρού του, Παραμαχάνσα Γιογκανάντα, το 1989 και δύο χρόνια αργότερα έλαβε μύηση στην Κρίγια Γιόγκα. Για χρόνια, ταξίδευε μεταξύ Ιταλίας, Ινδίας και Καλιφόρνιας. Το ίδρυμά του ονομάζεται «Άνθος της Ειρήνης». «Αν δεν υποβληθείτε σε θεραπεία, θα αναπτύξετε μια σοβαρή ασθένεια», φέρεται να είπε σε ορισμένους πελάτες. Και όταν τα προβλήματα επέμεναν, έλεγε: «Αν αυτή η θεραπεία δεν ήταν αρκετή, πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα». Τους χρέωνε όλο και περισσότερο.

Μοναχές και υπηρέτριες

Η αίρεση περιελάμβανε μοναχές, οι οποίες ήταν αναγκασμένες να δώσουν όρκους υπακοής και πενίας. Υπήρχαν επίσης οι υπηρέτριες, οι οποίες ζούσαν μαζί του στα σπίτια με τις βεράντες του Almese. Όλες οι οπαδοί φορούσαν πορτοκαλί ρόμπες και εργάζονταν 12 ώρες την ημέρα, εκτός από το να κοιμούνται στο πάτωμα. Αν έκαναν λάθη, τις χτυπούσαν, τους απαγόρευαν να πλένονται για μια εβδομάδα ή τους ξύριζαν τα μαλλιά. Η σεξουαλική κακοποίηση παρουσιάζονταν ως θεραπείες κάθαρσης. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 16 και 17 ετών. Είχε αρκετούς συνεργάτες, οι οποίοι τώρα από ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται ως ελεύθεροι: ένας «δάσκαλος» και ένας επαγγελματίας ψυχολόγος διηύθυναν την αίρεση, ενώ ένας θεραπευτής μασάζ εκτελούσε σεξουαλικές θεραπείες επί πληρωμή.

Η μαρτυρία της Πανδώρας

Η La Stampa πήρε συνέντευξη από την 27χρονη Πανδώρα (δεν είναι το πραγματικό της όνομα). «Όλα ξεκίνησαν με ένα μάθημα γιόγκα για παιδιά. Για δύο χρόνια, όλα πήγαιναν καλά. Πήγαινα μία φορά την εβδομάδα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν αργότερα, όταν έγινα έντεκα».

Η μητέρα αποφασίζει να ζήσει σε μια κοινότητα και η κόρη της την ακολουθεί. «Από εκείνη τη στιγμή και μετά, είχα διπλή ζωή. Τα πρωινά πήγαινα σχολείο. Αλλά ήταν το μόνο μου παράθυρο στον κόσμο. Διαφορετικά, ήμουν απομονωμένη. Ήμασταν όλες αναγκασμένες να δουλεύουμε τη γη, να καθαρίζουμε και να μαγειρεύουμε. Είχαμε ξυρισμένα κεφάλια και πορτοκαλί ρόμπες. Το μοτίβο ήταν μοναστικό. Αλλά αυτός, που μας ταπείνωνε, μας χώριζε και μας ταπείνωνε κάθε μέρα, μας νόμιζε όλες μάγισσες και πόρνες. Ντρεπόμουν να πω αυτή τη λέξη ακόμα και μπροστά στην αστυνομία. Αλλά έτσι μας αποκαλούσε. Έλεγε ότι στις προηγούμενες ζωές μας ήμασταν μάγισσες και πόρνες . Ότι είμαστε όλες. Θα μας έσωζε απομακρύνοντας τις αρνητικές ενέργειες. Για παράδειγμα, βάζοντας τα χέρια του στο στήθος μας. Διαφορετικά, θα ερχόταν το κακό. Με τη μορφή κατακλυσμών, ενός όγκου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν απειλές.»

Το ψάξιμο

Κατά τη διάρκεια των τελετουργιών, ο γκουρού άγγιζε τα γεννητικά όργανα των γυναικών, τοποθετώντας «κρυστάλλους» πάνω τους για να «αφαιρέσει την αρνητικότητα». «Ήταν πολύ καλός στο να μας χωρίζει.

Σύμφωνα με την μαρτυρία:

Έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να αγγιχθούμε ή να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον λόγω της μετάδοσης της αρνητικότητας. Μόνο αυτός μπορούσε. Μας απομόνωσε. Με χώρισε από τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρή. Η μητέρα μου ήταν μία από αυτές που κρατούσε απομονωμένες. Δεν μπορούσα να τη δω».

Ήμασταν όλοι στο έλεος της διάθεσής του. Όταν ήταν θυμωμένος, ούρλιαζε σαν τρελός. Ακόμα και σήμερα τρέμω αν κάποιος φωνάξει. Έβγαινε έξω για το τίποτα. Ακόμα κι αν έκλεινα τη βρύση ρυθμίζοντας τον μοχλό στο κόκκινο αντί για μπλε. Σήμερα έχω πρόβλημα με τις βρύσες. Νομίζω ότι το σχολείο ήταν αυτό που με έσωσε. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ανοίξω τα μάτια μου τους πρώτους μήνες του πανεπιστημίου. Με ανάγκασε να το κάνω για να μπορώ μετά να εργάζομαι γι' αυτόν δωρεάν. Υπήρχαν μερικά κορίτσια που κάθονταν δίπλα μου στην τάξη. Φορούσα την πορτοκαλί μπαντάνα μου, όπως πάντα. Δεν με ρώτησαν γιατί τη φορούσα. Απλώς με κάλεσαν να καθίσω δίπλα τους. Από εκεί, ανακάλυψα έναν ολόκληρο νέο κόσμο. Της εξόδου, των φίλων. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο.

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