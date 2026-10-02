Συναγερμός στον Όλυμπο για μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για 29 παιδιά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες 6 άρρωστα παιδιά μεταφέρονται με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Λιτόχωρο Κατερίνης με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, οι 17χρονοι, που βρίσκονταν στο καταφύγιο στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούν, αισθάνθηκαν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι συνοδοί να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές λίγο πριν τις 23.30 το βράδυ της Πέμπτης για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να κατανάλωσαν φαγητό το βράδυ της Πέμπτης στο Λιτόχωρο, σε διαφορετικό μαγαζί από τους υπόλοιπους εκδρομείς, και να ένιωσαν έντονη αδιαθεσία, κάνοντας παράλληλα εμετούς.