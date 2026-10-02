Καραμπόλα 69 οχημάτων σε γέφυρα πάνω από λίμνη στην Νότια Καρολίνα

Snapshot Στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα σημειώθηκε καραμπόλα 69 οχημάτων, με 15 νταλίκες και 54 αυτοκίνητα να εμπλέκονται.

Η καραμπόλα προκλήθηκε λόγω πυκνής ομίχλης που περιόρισε την ορατότητα πάνω σε γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον.

Τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, με έναν να μεταφέρεται αεροπορικώς σε νοσοκομείο και τουλάχιστον δύο να έχουν σοβαρά τραύματα.

Οι πυροσβεστικές αρχές απεγκλώβισαν τέσσερα άτομα και χρειάστηκαν ώρες για την επιχείρηση διάσωσης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Δεν σημειώθηκαν θάνατοι και όλα τα οχήματα παρέμειναν πάνω στη γέφυρα, χωρίς να πέσουν στη λίμνη. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας και να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Carolina Fox, ένας από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθεί με αεροπορικώς σε νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε μια γέφυρα που συνδέει την κομητεία Κλαρέντον και Όραντζμπεργκ πάνω από τη λίμνη Μάριον, όταν πυκνή ομίχλη κάλυψε τη περιοχή και περιόρισε δραματικά την ορατότητα των οδηγών, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης Σάντι, στο τροχαίο ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και 54 αυτοκίνητα.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν θάνατοι, αλλά πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να συνδράμει στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων.

«Είδαμε αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες»

Ο Νόα Μάντελ ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια προς την Φλόριντα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την καραμπόλα.

«Ήταν τρελό, είναι από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα», είπε ο ίδιος σε τοπικό μέσο, εξηγώντας ότι είδε ένα αυτοκίνητο πίσω τους να αρχίζει να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μπροστά του υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, η παρουσία της λίμνης ακριβώς κάτω από την γέφυρα έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, αν και, σημείωσε, ότι «ήμασταν ιδιαίτερα τυχεροί που κανένα από τα οχήματα δεν κατέληξε στο νερό».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές χρειάστηκε να επιχειρήσουν για ώρες στο σημείο, αλλά το πρόβλημα στην κυκλοφορία έχει επιλυθεί.