Θεσσαλονίκη: 18χρονος συνελήφθη για παράνομη έκδοση άυλης συνταγής οπιούχου φαρμάκου

Snapshot Ο νεαρός εξέδωσε ηλεκτρονικά τη συνταγή και προσπάθησε να την εκτελέσει σε φαρμακείο στον Εύοσμο.

Η απόπειρα αποκαλύφθηκε όταν ο πραγματικός ασθενής ενημερώθηκε και ειδοποίησε το φαρμακείο και τις Αρχές.

Κατασχέθηκε μπουκάλι με 32 γραμμάρια οξυκωδόνης από την κατοχή του 18χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα δεδομένων και παράβαση νομοθεσίας για εξαρτησιογόνες ουσίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να εξέδωσε άυλη συνταγή για οπιούχο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός κατάφερε να χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους κωδικούς και το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας εξέδωσε ηλεκτρονικά τη συνταγή.

Στη συνέχεια, πήγε σε φαρμακείο στην περιοχή του Ευόσμου, προκειμένου να την εκτελέσει. Ωστόσο, η προσπάθειά του έγινε αντιληπτή, καθώς ο πραγματικός ασθενής στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η συνταγή έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του και ενημέρωσε τους υπαλλήλους του φαρμακείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όπου και συνέλαβαν τον 18χρονο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη, συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.