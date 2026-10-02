Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Φανερωμένη
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Φανερωμένης στην Άνδρο με κατεύθυνση προς το Στενό
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- Στην κατάσβεση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΣΕΔΑ, της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές.
- Η πυρκαγιά έλαβε έλεγχο από τις πρώτες πρωινές ώρες.
- Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις.
Οροθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Φανερωμένης, στην Άνδρο, με κατεύθυνση προς το Στενό.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΣΕΔΑ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες με οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών.
Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
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