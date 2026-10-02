Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Snapshot Ο Kim Jong-un ζυγίζει περίπου 140 κιλά και κινδυνεύει από καρδιακή προσβολή λόγω του ανθυγιεινού τρόπου ζωής του.

Καταναλώνει πολυτελή φαγητά και αλκοόλ, όπως τυρί Έμενταλ, χαβιάρι, σαμπάνια Louis Roederer Cristal και κρασί με φίδι.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη διαδοχή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας σε περίπτωση θανάτου του Kim Jong-un.

Η 13χρονη κόρη του, Kim Ju-ae, προετοιμάζεται για ηγετικό ρόλο, ενώ η αδελφή του, Kim Yo-jong, θεωρείται πιθανότερη διάδοχος σε περίπτωση ανάγκης.

Η Kim Yo-jong μπορεί να διατηρήσει την εξουσία για τον εαυτό της, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει το σχέδιο διαδοχής. Snapshot powered by AI

Ο Κιμ Γιονγκ-Ουν έχει πάρει τόσο πολύ βάρος, που πλέον ζυγίζει όσο ένας παλαιστής του σούμο. Νοτιοκορεάτες κατάσκοποι εκτιμούν ότι ο δικτάτορας είναι πλέον τόσο παχύς, ώστε κινδυνεύει να πεθάνει από καρδιακή προσβολή, όπως συνέβη και με τον πατέρα του.

Ο 42χρονος, ο οποίος είναι γνωστό ότι ακολουθεί έναν εξαιρετικά ανθυγιεινό τρόπο ζωής, εκτιμάται πλέον ότι ζυγίζει 140 κιλά, βάρος που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη κατηγορία βάρους στο επαγγελματικό σούμο. Ο άνδρας ύψους περίπου 1,70 μ. καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, καπνίζει και επιδίδεται σε πολυτελή γεύματα με τις καλύτερες κουζίνες από όλο τον κόσμο, την ώρα που οι πάμφτωχοι πολίτες της Βόρειας Κορέας λιμοκτονούν.

Πλέον υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το ποιος θα διαδεχθεί τον Κιμ στην ηγεσία της ασταθούς χώρας που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αν ο Kim Jong-un πεθάνει και ξεσπάσει μάχη για την εξουσία, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για ολόκληρο τον κόσμο.

Πολυτελής διατροφή

Ο Jong-un τρώει σαν Γάλλος βασιλιάς. Μάλιστα, το 2014 υπήρχαν φήμες ότι είχε εμφανίσει ουρική αρθρίτιδα, λόγω της αδυναμίας του στο τυρί, τον αστακό και τα αμέτρητα μπουκάλια κρασί.

Ο παχύσαρκος δικτάτορας έχει εδώ και χρόνια κατηγορηθεί ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο τυρί Έμενταλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, απέκτησε τη συνήθεια να τρώει το συγκεκριμένο τυρί με τις χαρακτηριστικές τρύπες όταν φοιτούσε σε σχολείο στην Ελβετία.

Η σούπα με πτερύγιο καρχαρία και η μπριζόλα λέγεται επίσης ότι συγκαταλέγονται στις αγαπημένες του γεύσεις, ενώ ένας σεφ έχει περιγράψει ένα ιδιαίτερα ξέφρενο γεύμα του Κιμ Γιονγκ-Ουν, με άφθονο αλκοόλ.

«Ήμουν τόσο μεθυσμένος όταν επισκέφθηκα τη Βόρεια Κορέα το 2012... Ακούμπησα ένα πιάτο με πτερύγιο καρχαρία μερικές φορές, για να δείξω ότι το απολάμβανα, αλλά ήμουν πολύ αγχωμένος και δεν μπορούσα να φάω πολύ», ανέφερε.

Ο Paul Smart, πρώην executive chef του ξενοδοχείου Metropole στο Ανόι, δήλωσε το 2019: «Του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουά γκρα, του αρέσει πραγματικά να απολαμβάνει την κουζίνα».

Κρασί με φίδι

Ο υπέρβαρος δικτάτορας δεν λέει όχι και σε ένα ποτό. Φημολογείται ότι καταναλώνει τακτικά μερικά από τα ακριβότερα ποτά στον κόσμο.

Αγαπημένη του επιλογή φέρεται να είναι η σαμπάνια Louis Roederer Cristal, η οποία κοστίζει περίπου 250 λίρες το μπουκάλι. Ο Ιάπωνας σεφ Kenji Fujimoto, ο οποίος ήταν προσωπικός σεφ σούσι του Jong-un, είχε δηλώσει: «Έπινε πολύ. Αγαπημένη του ήταν η Cristal, συνήθως περίπου δύο μπουκάλια τη φορά».

Υπήρξαν επίσης δημοσιεύματα ότι ο Jong-un έπινε κρασί με φίδι, προκειμένου να αποκτήσει δεύτερο παιδί με τη σύζυγό του. Το συγκεκριμένο ποτό είναι δημοφιλές στη νότια Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία και περιέχει μια νεκρή κόμπρα μέσα σε κάθε μπουκάλι.

Το εξωτικό κρασί θεωρείται ότι ενισχύει τη σεξουαλική ικανότητα του καταναλωτή. Ένας Νοτιοκορεάτης που ζει στο εξωτερικό είχε αστειευτεί: «Η ελίτ της χώρας αστειεύεται ότι είναι πολύ μεγάλος για να ικανοποιήσει τη σύζυγό του και γι' αυτό δεν έχουν άλλα παιδιά. Ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι ο Kim έπινε πολλά μπουκάλια κρασί με φίδι για να τον βοηθήσει στο θέμα της κρεβατοκάμαρας».

Ο επόμενος στη σειρά

Οι ανησυχίες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ-Ουν έρχονται λίγους μήνες μετά τις αναφορές ότι η 13χρονη κόρη του, Kim Ju-ae, προετοιμάζεται για να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας. Η Kim Ju-ae συνοδεύει πλέον τον πατέρα της σε ολοένα και περισσότερες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε δοκιμές όπλων και στρατιωτικές παρελάσεις.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι είναι το αγαπημένο παιδί του Jong-un και ότι είναι πιθανό να τοποθετηθεί στην ηγεσία όταν ενηλικιωθεί. Ωστόσο, μέχρι τότε, η αδίστακτη μικρότερη αδελφή του, Kim Yo-jong, θεωρείται πιθανότερο να αναλάβει την εξουσία σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον Κιμ Γιονγκ-Ουν.

Ο Michael Madden, ο οποίος παρακολουθεί στενά την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, εκτιμά ότι η Yo-jong θα είναι η άμεση διάδοχος του Kim, πριν η εξουσία περάσει στην Kim Ju-ae.

Ωστόσο, το σχέδιο διαδοχής μπορεί να μην εξελιχθεί όπως έχει προβλεφθεί, καθώς η Yo-jong θεωρείται απολύτως αδίστακτη και θα μπορούσε να αποφασίσει ότι θέλει να κρατήσει την εξουσία για τον εαυτό της.

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