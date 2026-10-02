ΗΠΑ: Πιέζουν την Ε.Ε. για τα αποθέματα ντίζελ – Ο Τραμπ απειλεί με απαγόρευση εξαγωγών

Snapshot Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει τα αποθέματα ντίζελ της λόγω της ανόδου των τιμών και εξετάζουν την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε άμεση αποδέσμευση αποθεμάτων από την Ευρώπη για να ανακουφιστούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις και μεταφορές.

Η Βρετανία συζητά με ευρωπαϊκούς εταίρους πιθανή απάντηση σε ενδεχόμενη απαγόρευση εξαγωγών από τις ΗΠΑ.

Η αύξηση των τιμών επιδεινώνεται από την αναστολή εξαγωγών καυσίμων από κινεζικές εταιρείες και την απαγόρευση εξαγωγών της Ρωσίας.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις διεθνείς τιμές. Snapshot powered by AI

Έντονες πιέσεις ασκεί η Ουάσινγκτον στις Βρυξέλλες για τα αποθέματα ντίζελ καθώς οι τιμές έχουν ανέβει κατακόρυφα παγκοσμίως. Ο Ντόναλ Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ τους, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν μετά την έκκληση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προς την Ευρώπη να διαθέσει αμέσως τα αποθέματα ντίζελ στην αγορά, καθώς υποστήριξε ότι οι «αγρότες, οι φορτηγατζήδες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν πρέπει να επιβαρύνονται με το βάρος» της ανόδου των τιμών. Οι ΗΠΑ απείλησαν να περιορίσουν τις εξαγωγές ντίζελ εν μέσω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το ζήτημα έχει εξαιρετική σημασία για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.Την Πέμπτη η Βρετανία πραγματοποίησε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με την πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ως απάντηση σε τυχόν απαγόρευση.

Οι ΗΠΑ είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές ντίζελ παγκοσμίως και εξάγουν από 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω αυξητική πίεση στις τιμές σε άλλες χώρες.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών. Την Πέμπτη, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ενδέχεται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ τους, ενώ ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θα έπρεπε να το πράξουν «αμέσως».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, παρακολουθεί το τουρνουά γκολφ «Irish Open» στο Trump International Golf Links στο Ντούνμπεγκ της Ιρλανδίας, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. AP/Julia Demaree Nikhinson

«Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πρέπει να επιταχύνουν την εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεών τους και να διαθέσουν αμέσως επιπλέον προμήθειες για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων διαταραχών», ανέφερε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Οι τιμές του ντίζελ στη Βρετανία έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα. Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας, Μάρτιν Μακ Κλάσκι, είχε τηλεφωνική επικοινωνίας με Ευρωπαίους ομολόγους του την Πέμπτη για να συζητήσουν την πιθανή απαγόρευση εξαγωγών από τις ΗΠΑ. Πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις δήλωσε στο BBC ότι ήταν συνετό να προετοιμαστεί μια συντονισμένη απάντηση με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ε.Ε.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευρωπαϊκά αποθέματα από μια συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων νωρίτερα το 2026. «Διαθέτουμε ένα ποικίλο και ανθεκτικό εφοδιαστικό σύστημα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας και τον κλάδο καυσίμων του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται «πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες, πολλές συναντήσεις» σχετικά με την κατάσταση του ντίζελ, μεταξύ άλλων και με «επαφές υψηλού επιπέδου» στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ FR172296 AP

Η κίνηση της Κίνας που πιέζει προς τα πάνω τις τιμές

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι τιμές στο ντίζελ μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω καθώς κινεζικές εταιρείες διύλισης έχουν αναστείλει τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων καυσίμων για τον Οκτώβριο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον Το κλείσιμο του ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των προϊόντων που παράγονται από το πετρέλαιο.

Η απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία, η οποία αποτελεί επίσης σημαντικό προμηθευτή ντίζελ, έχει επιτείνει την πίεση στις τιμές. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η διατήρηση τυχόν πλεονασματικών βαρελιών πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ θα μείωνε τις τιμές στα βενζινάδικα της χώρας, προσφέροντας άμεση ανακούφιση στους οδηγούς, τους φορτηγατζήδες και τις επιχειρήσεις εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Φάιφ, επικεφαλής οικονομολόγος της Argus Media, δήλωσε ότι η διακοπή της αμερικανικής προσφοράς ντίζελ θα προκαλούσε πιθανότατα εκτόξευση των διεθνών τιμών. ο ντίζελ είναι πιο δύσκολο να διυλιστεί από τη βενζίνη και, επειδή χρησιμοποιείται από τον κλάδο των μεταφορών και στη γεωργία, είναι πολύ δύσκολο να μειωθεί η ζήτηση.