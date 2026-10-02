Ολικό restart για τον ΣΚΑΪ στη βραδινή ζώνη – Ο διπλός ρόλος Λιανού και οι νέες αφίξεις

Όσα θα βλέπουμε στη βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ το πρώτο μισό της σεζόν…  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ολικό restart για τον ΣΚΑΪ στη βραδινή ζώνη – Ο διπλός ρόλος Λιανού και οι νέες αφίξεις
LIFESTYLE
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  • Ο ΣΚΑΪ ανανεώνει πλήρως τη βραδινή ζώνη με νέες εκπομπές και παρουσιαστές για το πρώτο μισό της σεζόν.
  • Ο Γιώργος Λιανός αναλαμβάνει την παρουσίαση του μουσικού σόου «Voice» από τις 10 Οκτωβρίου.
  • Η σειρά «Τότε και τώρα» επιστρέφει με δεύτερη σεζόν στις 12 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας το δίδυμο Τάκη-Σπύρου και Σούλα-Βαλέρια.
  • Νέα αθλητική εκπομπή με ψυχαγωγικό χαρακτήρα, «All In», ξεκινά την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Λιανό και άλλους παρουσιαστές.
  • Το «Dragons’Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου, δίνοντας ευκαιρίες σε startuppers να διεκδικήσουν επενδύσεις.
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Φουλάρουν οι μηχανές στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, με τα στελέχη να ετοιμάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη βραδινή ζώνη με ενδιαφέρουσες προσθήκες και εκπλήξεις.

Μετά τις «Μπλε ώρες», αύριο Σάββατο στις 21.00, έρχεται το «Voice» με το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Από τις 10 Οκτωβρίου, το μουσικό σόου επιστρέφει στην κανονική του ροή και ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ. Οι τέσσερις coaches, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα, με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, ετοιμάζονται να ανακαλύψουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος;

Στις 12 Οκτωβρίου, στις 22.30, πρεμιέρα κάνει ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Τότε και τώρα». Ο Τάκης-Σπύρος και η Σούλα-Βαλέρια ξαναχτυπούν! Το αγαπημένο δίδυμο, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι ξανά στον ΣΚΑΪ με τη 2η σεζόν. Η επιτυχημένη σειρά με τον γρήγορο ρυθμό, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling, τις μεταμφιέσεις των πρωταγωνιστών, τις χιουμοριστικές ατάκες και τους αυτοσχεδιασμούς, για μία ακόμη χρονιά, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές και γίνεται ξανά viral στο internet. Η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρνούν στο ΤΟΤΕ, στη δεκαετία των ‘90ς, για να μας θυμίσουν, με χιούμορ και νοσταλγία, την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο ΤΩΡΑ, την εποχή του αυτοματισμού και του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

https://www.instagram.com/p/DdD0D7ZDAic/

Την ίδια ημέρα, στις 23.15, πρεμιέρα κάνει η νέα πρόταση του ΣΚΑΪ «All In». Πρόκειται για μία αθλητική εκπομπή με δόσεις ψυχαγωγίας, όπου οι Γιώργος Λιανός, Μιχάλης Τσόχος, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης αναλαμβάνουν δράση. Σπέσιαλ γκεστ θα κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22.10, έρχεται το «Dragons’Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Το μοναδικό τηλεοπτικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, δίνει τη δυνατότητα σε φιλόδοξους startuppers, κάθε ηλικίας και τομέα, να διεκδικήσουν μεγάλες συμφωνίες που θα απογειώσουν την επιχείρησή τους. Επτά leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, o Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιώρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς, είναι οι Dragons, που μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις θα αποφασίσουν εάν θα πάρουν ρίσκο να προχωρήσουν σε στρατηγικά deals, με τις επιχειρήσεις που τους παρουσιάζονται.

https://www.instagram.com/p/Dd8x2cZkSRY/

Στη late night της Παρασκευής πρεμιέρα θα κάνει η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Οι πιο ανατρεπτικές συνεντεύξεις, με χιούμορ και απρόβλεπτα παιχνίδια, βρίσκονται στην ξεχωριστή εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Σε κάθε επεισόδιο, ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φοράει τα καλά του και με αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται τους διάσημους καλεσμένους του σε ένα late night show διαφορετικό από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει.

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