Axios: Δύο επιπλέον πυραυλικές μονάδες Patriot έστειλαν οι ΗΠΑ για προστασία Σ. Αραβίας και Κατάρ

Χθες το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε παράταση της παρουσίας των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Axios: Δύο επιπλέον πυραυλικές μονάδες Patriot έστειλαν οι ΗΠΑ για προστασία Σ. Αραβίας και Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε παράταση της παρουσίας των ελληνικών πυραυλικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία με μηνιαία επανεξέταση της αποστολής.
  • Οι ΗΠΑ απέστειλαν δύο επιπλέον πυραυλικές μονάδες Patriot για την προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
  • Η αποστολή των αμερικανικών πυραυλικών μονάδων σχετίζεται με την πιθανότητα επανάληψης πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν υπό την προεδρία Τραμπ.
  • Οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων τριών πιθανών ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων, εν όψει ενδεχόμενης κλιμάκωσης της έντασης.
  • Η χρήση του εναερίου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις ΗΠΑ για στρατιωτικές επιχειρήσεις εξαρτάται από την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.
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Την στιγμή που το ΚΥΣΕΑ σε χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε παράταση της παρουσίας των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ έστειλαν επιπλέον συστήματα Patriot για την προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Αυτό αναφέρει το Axios.

Αξίζει να σημειωθεί όσον αφορά την ελληνική παρουσία στο βασίλειο, ότι η παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας δεν ανανεώνεται πλέον για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση, ώστε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να μπορεί να αξιολογεί κάθε φορά τα νέα επιχειρησιακά και γεωπολιτικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόφαση κάλυπτε την παρουσία της ελληνικής δύναμης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα το αντιαεροπορικό σύστημα της πολεμικής αεροπορίας έχει πετύχει δώδεκα καταρρίψεις βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρεωμένα από το Ιράν και τους Χούθι.

Τι έστειλαν οι Αμερικανοί

Ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, έστειλε τις τελευταίες εβδομάδες δύο επιπλέον πυραυλικές μονάδες Patriot για την προστασία εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και μία πηγή από την περιοχή.

Γιατί έχει σημασία: Οι ΗΠΑ ήθελαν να διαβεβαιώσουν και τους δύο συμμάχους ότι θα προστατεύσουν τις βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τους, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να ξαναρχίσει μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει μια εκστρατεία βομβαρδισμών τις επόμενες εβδομάδες. «Τώρα πρέπει να πάρω μια απόφαση: είτε το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία, είτε αυτή δεν θα υπάρχει πλέον», είπε.

Τον περασμένο μήνα, ο αμερικανικός στρατός έστειλε μια επιπλέον συστοιχία πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία μιας βασικής πετρελαϊκής εγκατάστασης. Μια άλλη συστοιχία Patriot στάλθηκε στο Κατάρ για την προστασία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ θα χρειαστούν τη Σαουδική Αραβία να τους επιτρέψει τη χρήση του εναερίου χώρου της χώρας, σε περίπτωση που ξαναρχίσουν μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Σαουδάραβες είναι απίθανο να χορηγήσουν άδεια αν θεωρήσουν ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν θα προστατευθούν.Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ποια είναι η πραγματικότητα

Οι πυραυλικές μονάδες «Patriot» και ειδικά οι αναχαιτιστικοί πύραυλοί τους έχουν καταστεί ένα εξαιρετικά περιζήτητο αγαθό από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός μετέφερε πυραυλικές μονάδες και αναχαιτιστικούς πυραύλους στη Μέση Ανατολή από άλλες περιφερειακές διοικήσεις, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η τρέχουσα κατάσταση: Ο αμερικανικός στρατός αποστέλλει περισσότερα πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και στρατεύματα στη Μέση Ανατολή εν όψει μιας πιθανής επανάληψης του πολέμου.

Ένας αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο «USS Theodore Roosevelt» και η ομάδα κρούσης του αναχώρησαν «διακριτικά» από το Σαν Ντιέγκο την Κυριακή με προορισμό την περιοχή. Αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή γύρω στα μέσα Νοεμβρίου.Το «Roosevelt» θα ενωθεί με το «USS George H.W. Bush», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τον Μάρτιο, και με το «USS George Washington», το οποίο στάλθηκε από την Ιαπωνία το καλοκαίρι και βρίσκεται στην περιοχή μόλις για περίπου ένα μήνα.«Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε ενδεχομένως να διαθέτει έως και τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων. Πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη πυροδύναμη», δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν το «Roosevelt» θα αντικαταστήσει ένα από τα αεροπλανοφόρα που έχουν επί του παρόντος αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή ή εάν θα προστεθεί επιπλέον.

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