«Πολυτέλεια» ακόμα και η βόλτα του καφέ – 1 στους 2 Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση

Οι εννιά στους δέκα επιλέγουν καφετέριες ενώ το 44,3% επιλέγει και αλυσίδες καφέ που προσφέρουν καφέ στο πλαστικό.

Γεώργιος Καλούμενος

«Πολυτέλεια» ακόμα και η βόλτα του καφέ – 1 στους 2 Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση
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  • Ένας στους δύο Έλληνες μειώνει την κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού λόγω οικονομικής πίεσης και πληθωρισμού.
  • Ο τζίρος του καφέ στα σούπερ μάρκετ αυξάνεται κατά 11%, διπλάσιος ρυθμός από τον μέσο όρο άλλων προϊόντων.
  • Το 74,2% των καταναλωτών προτιμά καφετέριες, ενώ το 44,3% επιλέγει αλυσίδες καφέ με πλαστικό κύπελλο.
  • Ο ελληνικός καφές είναι το πιο δημοφιλές είδος με αύξηση 35,7%, ακολουθούμενος από στιγμιαίο καφέ και espresso.
  • Οι καταναλωτές εκπαιδεύονται στην κατανάλωση εκτός σπιτιού και αναζητούν εξοπλισμό για την αναπαραγωγή της εμπειρίας στο σπίτι.
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Ακόμα και την βόλτα για ένα καφέ, αυτή την τόσο αγαπημένη συνήθεια που ταυτόχρονα αποτελεί την πιο φθηνή μορφή διασκέδασης και κοινωνικοποίησης, εδώ και δεκαετίες, φαίνεται ότι αναγκάζονται να περιορίσουν οι Έλληνες λόγω της οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά το τελευταίο διάστημα, με πρώτο «υπαίτιο» τον πληθωρισμό, που εκτινάσσει τις τιμές σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως η στέγαση, οι μετακινήσεις, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα.

Αποτέλεσμα είναι να δηλώνει σήμερα ένας στους δύο Έλληνες ότι μειώνει την κατανάλωση καφέ έξω, με το 43% αυτών να λέει ότι επισκέπτεται χώρους καφέ μία με δύο φορές την εβδομάδα. Οι εννιά στους δέκα επιλέγουν καφετέριες ενώ το 44,3% επιλέγει και αλυσίδες καφέ που προσφέρουν καφέ στο πλαστικό.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε έρευνα της NielsenIQ με τίτλο 'The Full View of Coffee Market in Greece 2026', στο πλαίσιο του 1ου Πανελλαδικού Συμποσίου Καφέ που πραγματοποιήθηκε χτες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ως αποτέλεσμα της σταδιακής μείωσης των επισκέψεων σε καφέ εκτός σπιτιού, ο τζίρος του καφέ στο οργανωμένο λιανεμπόριο (δηλαδή στα σούπερ μάρκετ) αναπτύσσεται με +11%, ρυθμό δηλαδή διπλάσιο από το συνολικό μέσο όρο των υπόλοιπων ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων που αυξάνονται με +5,5%.

Επίσης 6 στους 10 καταναλωτές έβαλαν καφέ στο καλάθι τους κατά την τελευταία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ γεγονός που κατατάσσει το προϊόν στην 4η κατηγορία των ταχυκίνητων αγαθών.

Γενικότερα από τα συμπεράσματα προκύπτει επίσης ότι η κατανάλωση εκτός σπιτιού εκπαιδεύει τον καταναλωτή, ο οποίος αναζητά εξοπλισμό για να αναπαράξει την ίδια εμπειρία στο σπίτι.

Η παρουσίαση της NielsenIQ ανέδειξε τον καφέ ως μια ανθεκτική οικονομική δύναμη στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τζίρου (+11% στο οργανωμένο λιανεμπόριο) παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο Παγκόσμιος και ο Έλληνας Καταναλωτής

Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτής του 2026 είναι συνειδητοποιημένος σε ότι αφορά τις αγορές του. Επιδεικνύει ανθεκτικότητα, επαγρύπνηση και σκόπιμη κατανάλωση. Δεν ξοδεύει λιγότερα παντού, αλλά επιλέγει με αυστηρά κριτήρια.

Η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι εμφανής: 38% των καταναλωτών μειώνει το φαγητό έξω και 36% την ψυχαγωγία εκτός σπιτιού, ενώ προστατεύει δαπάνες για υγεία, ασφάλιση και σούπερ μάρκετ.

Σε ότι αφορά την οικονομική εικόνα στην Ελλάδα, 1 στους 2 Έλληνες (50%) δηλώνει σε χειρότερη οικονομική θέση λόγω κόστους ζωής (81%) και οικονομικής επιβράδυνσης (40%).

Για το λόγο αυτό προχωρά σε δράσεις εξοικονόμησης με το 98% των Ελλήνων να υιοθετεί τακτικές όπως αγορές σε discount stores, παρακολούθηση καλαθιού και αγορά προϊόντων σε προσφορά, επιλέγοντας το οικονομικότερο προϊόν εντός του «ρεπερτορίου» μαρκών που προτιμά να αγοράζει.

Τι συμβαίνει εκτός σπιτιού – Ο καφές ως εμπειρία

Ο καφές συγκεντρώνει υψηλή προτίμηση στις καφετέριες με 74,2% επιλεξιμότητα. Γενικότερα ο καφές ζεστός ή κρύος είναι το 2ο δημοφιλέστερο ρόφημα εκτός σπιτιού (57,9%), αποτελώντας κοινωνική περίσταση όλη τη μέρα.

Ο καφές είναι επίσης η 3η κατηγορία σε συνολικό τζίρο στο σούπερ μάρκετ (πίσω από τυρί και γάλα), ενώ οι δύο πρώτοι κωδικοί σε πωλήσεις στην Ελλάδα είναι προϊόντα καφέ!

Το μέγεθος αγοράς μέχρι τον Ιούλιο 2026 έφτασε τα 304,7 εκατ. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ συνολικά το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +6,5% (2018-2026).

Σε σχέση με τα είδη καφέ, νούμερο 1 σε πωλήσεις είναι ο Ελληνικός (μεγάλος όγκος, αύξηση +35,7%), δεύτερος είναι ο στιγμιαίος , και ακολουθούν ο Espresso και οι Κάψουλες (7,6% όγκου με ταχύτατη ανάπτυξη).

Έτοιμοι καφέδες και μηχανές καφέ

Οι έτοιμοι καφέδες αποτελούν μία αγορά 16,8 εκατ. ευρώ, με το 65,9% των πωλήσεων να πραγματοποιείται στο κανάλι Convenience (μίνι μάρκετ/περίπτερα).

Οι πωλήσεις μηχανών αφορούσαν σε 403.000 τεμάχια το 2025 με μέση τιμή 83 ευρώ. Οι μηχανές κάψουλας κατέχουν το 43,2% της αγοράς.

Τις εργασίες του Συμποσίου έκλεισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Γιάννος Γιάγκογλου υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας, της προσαρμοστικότητας και της θεσμικής συνεργασίας για το μέλλον του κλάδου.

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