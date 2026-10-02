Χαβάη: Το Κιλαουέα «φλέγεται» ξανά – Εντυπωσιακό time-lapse από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου

Ποτάμια λάβας και έντονη λάμψη κατέγραψε κάμερα στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χαβάη: Το Κιλαουέα «φλέγεται» ξανά – Εντυπωσιακό time-lapse από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα με ρηχή διείσδυση μάγματος και εκτινάξεις λάβας στους αεραγωγούς του.
  • Βίντεο time-lapse δείχνει την πυρακτωμένη λάβα να φωτίζει την περιοχή του κρατήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Η εναέρια επιθεώρηση της 1ης Οκτωβρίου κατέγραψε λάβα σε βάθος περίπου 30 μέτρων σε έναν από τους αεραγωγούς Χαλεμαουμάου.
  • Το επίπεδο συναγερμού για το Κιλαουέα παραμένει στο «Watch» και ο αεροπορικός κώδικας στο πορτοκαλί λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας.
  • Από το 2024 έως τον Αύγουστο του 2026 έχουν καταγραφεί 54 επεισόδια με πίδακες λάβας, με ύψη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 500 μέτρα.
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Εντυπωσιακές εικόνες από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη καταγράφει βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Το βίντεο με μορφή time-lapse δείχνει την περιοχή του κρατήρα να φωτίζεται από την πυρακτωμένη λάβα, καθώς το ένα καρέ διαδέχεται το άλλο και αποτυπώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη δραστηριότητα που εξελίσσεται στην κορυφή ενός από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. Τα πλάνα δημοσίευσε το ABC News, ενώ την ίδια ώρα οι επιστήμονες του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων της Χαβάης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σημειώθηκε ρηχή διείσδυση μάγματος κάτω από την περιοχή της κορυφής του Κιλαουέα. Στους βόρειους και νότιους αεραγωγούς καταγράφηκαν κατά διαστήματα υπερχειλίσεις και εκτινάξεις λάβας, ενώ η έντονη λάμψη ήταν ορατή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά την εναέρια επιθεώρηση που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, και οι τρεις κύριοι αεραγωγοί στην περιοχή Χαλεμαουμάου παρουσίαζαν έντονη λάμψη, ενώ λάβα ήταν ορατή σε βάθος περίπου 30 μέτρων μέσα σε έναν από τους αγωγούς.

Η τελευταία έξαρση συνοδεύτηκε και από έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της κορυφής. Το USGS επισημαίνει, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί ασυνήθιστη ηφαιστειακή δραστηριότητα έξω από την περιοχή της κορυφής. Το επίπεδο συναγερμού για το Κιλαουέα παραμένει στο «Watch», ενώ ο αεροπορικός κώδικας βρίσκεται στο πορτοκαλί.

Το Κιλαουέα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη εκρηκτική περίοδο από το 2024. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 είχαν καταγραφεί 54 επεισόδια με πίδακες λάβας, ενώ κάποια ξεπέρασαν σε ύψος ακόμη και τα 500 μέτρα.

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