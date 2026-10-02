Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

Λευκά εξογκώματα στις αμυγδαλές: Πότε πρόκειται για πέτρες και πότε πρέπει να σας δει γιατρός.

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Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε
ΥΓΕΙΑ
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Τα μικρά, υπόλευκα εξογκώματα που αποκολλώνται από το πίσω μέρος του λαιμού μπορεί να είναι πέτρες: σκληρυμένες εναποθέσεις που συσσωρεύονται στις πτυχές των αμυγδαλών. Μπορεί να έχουν δυσάρεστη οσμή και να εξηγούν την επίμονη κακοσμία του στόματος ή την αίσθηση «σαν κάτι να έχει σφηνώσει στον λαιμό» σας.

Οι περισσότερες πέτρες στις αμυγδαλές είναι ακίνδυνες και δεν απαιτούν παρέμβαση, εφόσον δεν προκαλούν ενόχληση. Ωστόσο, μια λευκή περιοχή στην αμυγδαλή δεν είναι απαραίτητα πέτρα, ειδικά όταν συνοδεύεται από πυρετό ή πόνο και πρήξιμο στον λαιμό.

Πώς σχηματίζονται οι πέτρες στις αμυγδαλές;

Σχηματίζονται όταν υπολείμματα τροφών, βακτήρια και νεκρά κύτταρα παγιδεύονται σε μικρές κοιλότητες στην επιφάνεια της αμυγδαλής. Το υλικό αυτό μπορεί σταδιακά να σκληρύνει καθώς συσσωρεύονται εκεί μεταλλικά στοιχεία.

Οι βαθύτερες κοιλότητες διευκολύνουν τη συσσώρευση υπολειμμάτων. Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των αμυγδαλών μπορεί να συμβάλλουν στον σχηματισμό τους, αν και η ακριβής διαδικασία δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

Η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση, αλλά το να έχετε πέτρες στις αμυγδαλές δεν υποδηλώνει κακή στοματική υγιεινή. Σημαντικό ρόλο παίζει και το σχήμα των αμυγδαλών σας.

πετρες στις αμυγδαλες

Τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν;

Πολλές φορές δεν προκαλούν καν συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Επίμονη κακοσμία στόματος ή δυσάρεστη γεύση.
  • Ένα μικρό λευκό ή κίτρινο εξόγκωμα μέσα σε μια κοιλότητα της αμυγδαλής.
  • Αίσθηση «σαν κάτι να έχει σφηνώσει στον λαιμό».
  • Ήπιος ερεθισμός του λαιμού ή βήχας.
  • Αποβολή ενός μικρού λευκού εξογκώματος με δυσάρεστη οσμή κατά τον βήχα.

Ένας ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) ή οδοντίατρος μπορεί συνήθως να εντοπίσει μια ορατή πέτρα, εξετάζοντας το στόμα και τον λαιμό σας.

Πότε μια λευκή κηλίδα στην αμυγδαλή μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία;

Λευκές κηλίδες μπορεί να εμφανιστούν και σε περιπτώσεις αμυγδαλίτιδας, επομένως η εμφάνιση και μόνο δεν αρκεί για τον προσδιορισμό της αιτίας. Η παρουσία πυρετού, ερυθρών και διογκωμένων αμυγδαλών, επώδυνων λεμφαδένων στον λαιμό ή έντονου πόνου στον λαιμό καθιστά την ιατρική αξιολόγηση πιο σημαντική.

Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν ο πονόλαιμος δυσκολεύει την λήψη τροφής ή υγρών, ή εάν αισθάνεστε έντονο πόνο, ειδικά στην μία πλευρά. Μια επίμονη, ανεξήγητη περιοχή αλλοίωσης ή μια αμυγδαλή που έχει πρόσφατα διογκωθεί χρήζουν επίσης εξέτασης.

Αναζητήστε άμεση ιατρική εκτίμηση εάν:

  • παρουσιάσετε σοβαρό πονόλαιμο που επιδεινώνεται ραγδαία
  • πρήξιμο στο εσωτερικό του στόματος ή του λαιμού
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • αδυναμία κατάποσης ή δυσκολία στην ομιλία ή στο άνοιγμα του στόματος

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν περιαμυγδαλικό απόστημα και όχι απλώς μια πέτρα.

Τι μπορεί να βοηθήσει στο σπίτι;

Για επιβεβαιωμένες πέτρες στις αμυγδαλές, που προκαλούν ήπια ενόχληση, συνήθως αρκούν η απλή στοματική υγιεινή και η αναμονή ώστε να αποκολληθούν φυσικά.

  • Βουρτσίζετε τακτικά τα δόντια σας, καθαρίζετε τα διαστήματα ανάμεσά τους και καθαρίζετε απαλά τη γλώσσα σας.
  • Κάντε γαργάρες με χλιαρό αλατόνερο και στη συνέχεια φτύστε το.
  • Πίνετε τακτικά νερό για να διατηρείτε το στόμα σας υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιέζετε ή σκαλίζετε τις αμυγδαλές με τα δάχτυλα, μπατονέτες ή εργαλεία και μην κατευθύνετε νερό με πίεση πάνω τους. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να τραυματίσουν τον ιστό και να προκαλέσουν αιμορραγία ή λοίμωξη.

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Μια ανασκόπηση του 2023 στο περιοδικό American Family Physician υποστηρίζει την παρακολούθηση, το βούρτσισμα των δοντιών και τις γαργάρες με αλατόνερο για τις περισσότερες περιπτώσεις. Οι πέτρες στις αμυγδαλές από μόνες τους δεν απαιτούν αντιβιοτικά, αν και μια συνοδός λοίμωξη μπορεί να χρειάζεται τέτοια θεραπεία.

Εάν οι πέτρες προκαλούν επανειλημμένα ενόχληση ή δυσάρεστη αναπνοή παρά την καλή στοματική υγιεινή, προγραμματίστε μια επίσκεψη σε οδοντίατρο ή ΩΡΛ. Ο ειδικός μπορεί να εξετάσει άλλες πιθανές αιτίες και να συζητήσει το ενδεχόμενο αφαίρεσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Η χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών σπάνια απαιτείται αποκλειστικά για τις πέτρες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι πέτρες στις αμυγδαλές να μεταδοθούν μέσω του φιλιού;

Όχι. Οι αμυγδαλικές πέτρες δεν είναι μεταδοτικές. Ωστόσο, μια συνοδός λοίμωξη του λαιμού μπορεί να είναι μεταδοτική, επομένως τυχόν νέα συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά.

Είναι επικίνδυνο αν κατά λάθος καταπιώ μια αμυγδαλική πέτρα;

Η κατάποση μιας μικρής πέτρας που αποκολλάται φυσικά είναι γενικά ακίνδυνη. Συχνά οι άνθρωποι τις καταπίνουν χωρίς καν να το αντιληφθούν.

Συμπέρασμα

Οι μικρές πέτρες στις αμυγδαλές συνήθως απαιτούν ήπια στοματική φροντίδα και υπομονή. Ζητήστε ιατρική εξέταση για επίμονα ή ενοχλητικά συμπτώματα και αναζητήστε άμεση βοήθεια σε περίπτωση έντονου πόνου, πρηξίματος ή δυσκολίας στην κατάποση.

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Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

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