Από ένα ατύχημα στον «Χρυσό Διόνυσο»:Η ιστορία του Νίκου έγινε ταινία και κέρδισε το Φεστιβάλ Δράμας

Το «Wheel to Live»της Βίκυς Αναστασιάδου κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του 49ου Φεστιβάλ Δράμας και ανοίγει τον δρόμο για τα Όσκαρ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Από ένα ατύχημα στον «Χρυσό Διόνυσο»:Η ιστορία του Νίκου έγινε ταινία και κέρδισε το Φεστιβάλ Δράμας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ταινία «Wheel to Live» της Βίκυς Αναστασιάδου κέρδισε τον «Χρυσό Διόνυσο» στο 49ο Φεστιβάλ Δράμας, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.
  • Η ταινία βασίζεται στην προσωπική εμπειρία του Νίκου, ο οποίος μετά από ατύχημα αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το σώμα και τη ζωή του.
  • Η βράβευση εξασφαλίζει στην ταινία θέση στη λίστα υποψηφιοτήτων των Όσκαρ για Ταινία Μικρού Μήκους και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
  • Το «Wheel to Live» κέρδισε επίσης το Βραβείο Κοινού, συνοδευόμενο από επιπλέον χρηματικό έπαθλο και υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.
  • Άλλα σημαντικά βραβεία του φεστιβάλ απονεμήθηκαν σε ταινίες όπως οι «Αδέσποτοι», «Multi Family Garage Sale» και «We Were Here».
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Η προσωπική περιπέτεια ενός ανθρώπου που μετά από ένα ατύχημα βρέθηκε σε κέντρο αποκατάστασης έγινε η αφετηρία για το «Wheel to Live» της Βίκυς Αναστασιάδου, την ταινία που αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, κατακτώντας τον «Χρυσό Διόνυσο», το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Το «Wheel to Live» δεν είναι απλώς μια ιστορία για την αναπηρία. Είναι μια ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί τη θέση του μέσα στο σώμα και στη ζωή του, όταν όλα όσα θεωρούσε δεδομένα αλλάζουν.

Από το προσωπικό βίωμα στο σενάριο

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Νίκος, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης και καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα.

Καθώς οι άνθρωποι γύρω του συνεχίζουν τη ζωή τους, εκείνος αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το σώμα του, τα όριά του αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη αφετηρία: ο ίδιος ο Νίκος μετέτρεψε το προσωπικό του βίωμα σε σενάριο, το οποίο στη συνέχεια ανέλαβε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη η Βίκυ Αναστασιάδου.

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την ταινία για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα της αναπηρίας, αλλά και για την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια και το χιούμορ με τα οποία αντιμετωπίζει τους χαρακτήρες και την ανθρώπινη ευθραυστότητα.

Μια ιστορία που ξεκίνησε από ένα πραγματικό ατύχημα

Το «Wheel to Live» έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή πριν φτάσει στη Δράμα. Η Βίκυ Αναστασιάδου και ο Νίκος Τσογγίδης γνωρίζονταν από το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ και το 2020 θα συνεργαζόντουσαν σε μια πτυχιακή ταινία. Τα γυρίσματα, όμως, πάγωσαν μετά το ατύχημα του Νίκου, το οποίο άλλαξε τη ζωή του.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Νίκος επέστρεψε στη Βίκυ με μια διαφορετική πρόταση: είχε αρχίσει να γράφει ένα σενάριο βασισμένο στη δική του εμπειρία και της ζήτησε να το σκηνοθετήσει. Έτσι, η πραγματική του ιστορία μετατράπηκε σε κινηματογραφική αφήγηση, με τον ίδιο όχι μόνο να υπογράφει το σενάριο αλλά και να πρωταγωνιστεί στην ταινία.

https://www.instagram.com/reel/DbYmG71KFf8/

Το «Wheel to Live» είναι μια ταινία διάρκειας 26 λεπτών, με τον Νίκο Τσογγίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Νατάσα Δαλιάκα. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Παύλος Λύγουρης, την παραγωγή ο Κωστής Παναγιωτόπουλος και τη διεύθυνση παραγωγής η Konstantini Spinkov.

Η ταινία απέσπασε στη Δράμα τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων τον Χρυσό Διόνυσο και το Βραβείο Κοινού, ενώ η μεγάλη διάκριση του Εθνικού Διαγωνιστικού της εξασφάλισε και το «εισιτήριο» του Φεστιβάλ για τη διαδικασία των Όσκαρ στην κατηγορία της ταινίας μικρού μήκους.

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