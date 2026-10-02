Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων

Η νέα LY680 είναι μια θαλαμηγός μήκους 20,63 μέτρων που μπορεί να φιλοξενήσει έως 15 επιβάτες.

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Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων
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  • Η Lexus LY680 είναι μια θαλαμηγός μήκους 20,63 μέτρων που φιλοξενεί έως 15 επιβάτες και διαθέτει τρεις καμπίνες για διανυκτέρευση έξι ατόμων.
  • Κατασκευάζεται στην Ταϊβάν από την Horizon Group με σχεδιασμό και διαμόρφωση της Lexus και θα παρουσιαστεί στη Fort Lauderdale International Boat Show το 2026.
  • Διαθέτει δύο επιλογές κινητήρων Volvo Penta IPS με ισχύ από 1.622 έως 2.028 ίππους και ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 4.012 λίτρων.
  • Η LY680 έχει βελτιωμένους εξωτερικούς χώρους σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο LY65, με μεγαλύτερη γέφυρα και πλατφόρμα κολύμβησης.
  • Η τιμή της στη ιαπωνική αγορά είναι περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τιμές για άλλες αγορές δεν έχουν ανακοινωθεί.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Lexus LY680 δεν είναι πρώτη θαλαμηγός της Lexus. Aποτελεί την εξέλιξη της LY65 που είχε παρουσιάσει η ιαπωνική εταιρεία το 2019.

Κατασκευάζεται στην Ταϊβάν από την Horizon Group, με την Lexus να έχει αναλάβει το σχεδιασμό και τη συνολική διαμόρφωση. Η διεθνής πρεμιέρα της θα πραγματοποιηθεί στη Fort Lauderdale International Boat Show, από τις 28 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Με μήκος 20,63 μέτρα και πλάτος 5,76 μέτρα, η LY680 διαθέτει μεγαλύτερους εξωτερικούς χώρους σε σχέση με την LY650. Η «γέφυρα» έχει μεγαλώσει κατά 1,4 μέτρα, προσφέροντας μεγαλύτερο καθιστικό και χώρο για μπάρμπεκιου, ενώ η πλατφόρμα κολύμβησης στην πρύμνη είναι μεγαλύτερη κατά 70 εκατοστά.

Στο εσωτερικό υπάρχουν τρεις καμπίνες με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων για διανυκτέρευση, ενώ συνολικά στη θαλαμηγό μπορούν να επιβαίνουν έως 15 άτομα.

Το πιο εντυπωσιακό νούμερο βρίσκεται, πάντως, στο μηχανοστάσιο. Η Lexus προσφέρει δύο επιλογές Volvo Penta IPS, με δύο εξακύλινδρους diesel D13 των 12,8 λίτρων. Στην έκδοση IPS 1050 η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.622 ίππους, ενώ με τους IPS 1350 ανεβαίνει στους 2.028 ίππους.

Ανάλογες είναι και οι ανάγκες σε καύσιμο, καθώς το ρεζερβουάρ χωρά 4.012 λίτρα πετρελαίου, ενώ η δεξαμενή νερού έχει χωρητικότητα 852 λίτρα. Η LY680 ζυγίζει 33,36 τόνους και διαθέτει επίσης δύο γεννήτριες ισχύος 29 kW η καθεμία.

Στην Ιαπωνία η τιμή της Lexus LY680 είχε διαμορφωθεί περίπου στα 760 εκατομμύρια γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 4,2 εκατ. ευρώ. Οι τιμές για τις υπόλοιπες αγορές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

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