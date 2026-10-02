Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Σάββατο 3/10 από τις 06:00 απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε συγκεκριμένες οδούς λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη.
  • Από τις 15:00 του Σαββάτου θα διακοπεί σταδιακά η κυκλοφορία σε οδούς όπως Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
  • Την Κυριακή 4/10 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και οδούς, όπως Λεωφ. Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Πατησίων, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, λόγω του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».
  • Η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα θα γίνεται μόνο από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κορδιγκτώνος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις επιβαρυμένες περιοχές, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Snapshot powered by AI

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Συγκεκριμένα το Σάββατο 3/10 θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Έτσι από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων.

Από τις 15.00 και έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

  • Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας
  • Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος-Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη
  • Σέκερη, σε όλο το μήκος της
  • Κανάρη, σε όλο το μήκος της-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Την Κυριακή 04/10 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία θα διακοπεί ως εξής

Κατά τις ώρες 06.00' έως 13.00':

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.00΄:

  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.
  • Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.
  • Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.
  • Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονος συνελήφθη για παράνομη έκδοση άυλης συνταγής οπιούχου φαρμάκου

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σούπα από καρχαρία, κρασί με φίδι και μπριζόλες: Αυτή είναι η τρελή δίαιτα του Κιμ Γιονγκ Ουν

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στα Εξάρχεια: 5 συλλήψεις και πάνω από 9,5 κιλά κατασχεμένης κάνναβης

09:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να στείλουν το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή

09:00WHAT THE FACT

Η μοναδική ανεξάρτητη χώρα στον κόσμο χωρίς επίσημη πρωτεύουσα

08:58LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Δεν θα αφήσω τη διάγνωσή του να πάει χαμένη»-Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου τoυ

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πιθανόν να υπέστη εγκεφαλική βλάβη»: Σε κρίσιμη κατάσταση η Christa Pike μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 2 τραυματίες σε ρωσικό χτύπημα σε κτίριο κατοικιών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις έως 30′ προς το Αεροδρόμιο - Σύγκρουση δύο Ι.Χ. στον Κηφισό

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική ανάσα καθορίζει το στοίχημα της επόμενης μέρας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Από ένα ατύχημα στον «Χρυσό Διόνυσο»:Η ιστορία του Νίκου έγινε ταινία και κέρδισε το Φεστιβάλ Δράμας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πολυτέλεια» ακόμα και η βόλτα του καφέ – 1 στους 2 Έλληνες μειώνει την εκτός σπιτιού κατανάλωση

07:30ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει αν έχετε κακοσμία στόματος και βγαίνουν λευκά κομματάκια όταν βήχετε

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Το Κιλαουέα «φλέγεται» ξανά – Εντυπωσιακό time-lapse από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ» - Προειδοποίηση και από Αρναούτογλου

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»

06:29ΕΘΝΙΚΑ

Σκόπια: Προκλητικός αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία - Τι λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο 8 χρόνια μετά τη συμφωνία των Πρεσπών

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lexus LY680: Η υπερπολυτελής θαλαμηγός με 2.028 ίππους και κόστος εκατομμυρίων

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός, μεγάλες ζημιές και κλειστοί δρόμοι από τις σφοδρές καταιγίδες – Πού υπάρχουν προβλήματα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έχασε την όρασή της από «μαϊμού» πλαστικό χειρουργό - Την έκλεισαν τρεις φορές και ξανάνοιγε η παράνομη κλινική

08:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πιθανόν να υπέστη εγκεφαλική βλάβη»: Σε κρίσιμη κατάσταση η Christa Pike μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

17:08LIFESTYLE

ALPHA: Τι θα βλέπουμε μετά το «Ριφιφί»; «Χτυπά» με διπλή πρεμιέρα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Είχε τη νίκη στα... χέρια της, συνεχίζει αήττητη η Εθνική μας!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ