Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Το Σάββατο 3/10 από τις 06:00 απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε συγκεκριμένες οδούς λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη.

Από τις 15:00 του Σαββάτου θα διακοπεί σταδιακά η κυκλοφορία σε οδούς όπως Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Την Κυριακή 4/10 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους και οδούς, όπως Λεωφ. Αλεξάνδρας, Ευελπίδων, Πατησίων, Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, λόγω του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα θα γίνεται μόνο από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κορδιγκτώνος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις επιβαρυμένες περιοχές, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Snapshot powered by AI

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και του αγώνα δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».

Συγκεκριμένα το Σάββατο 3/10 θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Έτσι από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων.

Από τις 15.00 και έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και πλατείας Φιλικής Εταιρείας

Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος

Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος-Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη

Σέκερη, σε όλο το μήκος της

Κανάρη, σε όλο το μήκος της-Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Την Κυριακή 04/10 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου «Greece Race for the Cure 2026».Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία θα διακοπεί ως εξής

Κατά τις ώρες 06.00' έως 13.00':

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.00΄:

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, στα σημεία όπου θα ισχύει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.