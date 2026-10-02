Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»

Η Pike βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών για τη βάναυση δολοφονία της Colleen Slemmer τον Ιανουάριο του 1995

Δημήτρης Δρίζος

Christa Pike: Η μητέρα του θύματος της σχεδίαζε να την δολοφονήσει με «κοπίδι»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Christa Pike επέζησε από αποτυχημένη εκτέλεση με δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης καιμένει σε κρίσιμη κατάσταση υπό ιατρική φροντίδα.
  • Η Pike είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Colleen Slemmer το 1995 και ήταν η πρώτη γυναίκα που επρόκειτο να εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια.
  • Οι μάρτυρες περιέγραψαν ότι η Pike έδειχνε σημάδια ζωής και δυσφορίας μετά την εκτέλεση, γεγονός που οδήγησε σε καταγγελίες για «βασανιστήριο» από τους δικηγόρους της.
  • Η μητέρα της δολοφονημένης Colleen εξέφρασε έντονα συναισθήματα θυμού και εκδίκησης μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, δηλώνοντας ότι ήθελε να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια της.
  • Η κατάσταση της Pike και οι συνέπειες της αποτυχημένης εκτέλεσης παραμένουν αβέβαιες, ενώ οι δικηγόροι της ζητούν την αναθεώρηση της θανατικής ποινής της.
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Η μητέρα του θύματος της Christa Pike λέει ότι έφτασε στο σημείο να σκεφτεί να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια της, σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, αφού είδε την εκτέλεση της δολοφόνου της κόρης της να αποτυγχάνει.

Η καταδικασμένη δολοφόνος Christa Pike παραμένει χωρίς να ανταποκρίνεται, αλλά δεν βρίσκεται σε κώμα, μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, χρειάστηκε να την τρυπήσουν επτά φορές με βελόνα. Η 50χρονη Pike εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή και σε κρίσιμη κατάσταση, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα για να κρατηθεί στη ζωή, αφού επέζησε από δύο πλήρεις δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενός θανατηφόρου φαρμάκου, κατά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της το βράδυ της Τετάρτης.

Η Pike βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών για τη βάναυση δολοφονία της Colleen Slemmer τον Ιανουάριο του 1995. Η Slemmer δολοφονήθηκε σε ηλικία 19 ετών, αφού παρασύρθηκε σε μια απομονωμένη περιοχή στην αγροτική πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τενεσί. Η Pike καταδικάστηκε μαζί με τον τότε σύντροφό της το 1996 και στο δικαστήριο είχε γίνει γνωστό ότι στο στήθος της Slemmer είχε χαραχθεί ένα πεντάγραμμο, ενώ η Pike είχε κρατήσει ως «ενθύμιο» ένα κομμάτι από το κρανίο της.

Η Pike επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην πολιτεία εδώ και 200 χρόνια. Στα λόγια που υποτίθεται ότι θα ήταν τα τελευταία της, η Pike είπε: «Θα φύγω από αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο που πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου – και αυτός είναι με αγάπη».

Σύμφωνα με τους μάρτυρες που βρίσκονταν στον χώρο της εκτέλεσης, οι κουρτίνες που χώριζαν την Pike από τον χώρο παρακολούθησης έκλεισαν στις 7:46 μ.μ., αλλά άνοιξαν ξανά μόλις τρία λεπτά αργότερα, στις 7:49 μ.μ. Οι μάρτυρες περιέγραψαν την Pike να λαχανιάζει και να βογκά, ενώ κλωτσούσε το σεντόνι της. Ένας από αυτούς είπε: «Το στόμα της άνοιξε μερικές φορές και άρχισε να ροχαλίζει δυνατά. Λαχάνιασε μερικές φορές».

Στις 8:26 μ.μ., οι μάρτυρες της εκτέλεσης ανέφεραν ότι είχε χορηγηθεί η δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης. Ωστόσο, η Pike εξακολουθούσε να ακούγεται να ροχαλίζει πίσω από την κλειστή κουρτίνα μέχρι τις 8:53 μ.μ., όταν το μικρόφωνο έκλεισε. Εκείνη τη στιγμή ανακοινώθηκε ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν ως μάρτυρες έπρεπε να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Η Pike μεταφέρθηκε αργότερα εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Ο δικηγόρος της, Randy Spivey, δήλωσε την Πέμπτη: «Δεν έχουμε εικόνα για την πρόγνωσή της ούτε κάποια σημαντική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή». Πρόσθεσε: «Αυτό που γνωρίζουμε, όμως, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή».

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η αποτυχημένη εκτέλεση ισοδυναμούσε με «βασανιστήριο» και ζήτησαν να μετατραπεί η θανατική της ποινή. Ο Spivey δήλωσε: «Με στοιχειώνει αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Αυτό που είδα χθες το βράδυ δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ, μα ποτέ».

Η μητέρα της Colleen, May, μίλησε στο PEOPLE ενώ επέστρεφε οδικώς στη Φλόριντα από το Τενεσί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αποκάλυψε ότι έφτασε κοντά στο να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια της.

Η May είπε: «Αν μπορούσα να μπω σε εκείνο το δωμάτιο, θα έπαιρνα το κοπίδι και θα την έκοβα κομμάτια, όπως έκανε εκείνη στην Colleen».

Η μητέρα, που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια βιώνει την απώλεια της κόρης της, είπε ότι έχει χάσει αμέτρητες στιγμές από τη ζωή της. «Χάνεις πολλά. Χάνεις τις γιορτές, χάνεις τα γενέθλια, χάνεις τη Γιορτή της Μητέρας και όλα αυτά», είπε.

Η May ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε πως η Pike βρίσκεται δεμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι και περιβάλλεται διαρκώς από άνδρες των Αρχών.

Όταν ρωτήθηκε τι περνούσε από το μυαλό της την επόμενη ημέρα, αφού είχε παρακολουθήσει την αποτυχημένη εκτέλεση, η May απάντησε:

«Θέλω να πάω να σκοτώσω την Christa. Πώς σας φαίνεται αυτό;»

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