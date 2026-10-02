Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση

Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο σπίτι τους στο Λαύριο, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και στους δύο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Το ιστορικό απειλών πριν από την αιματηρή επίθεση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι σπάζοντας το τζάμι της μπαλκονόπορτας με βαριοπούλα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας βρίσκονταν μέσα και κοιμόντουσαν.
  • Η 32χρονη είχε καταγγείλει τον δράστη πέντε φορές στις αρχές για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και panic button για την προστασία της.
  • Ο 32χρονος είχε συλληφθεί έναν μήνα πριν για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, με τις Αρχές να έχουν βρει στην κατοχή του κοπτικό εργαλείο και ράβδο.
  • Μετά την επίθεση, ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαύριο, με έναν 32χρονο να κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον νυν σύντροφό της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του για ημέρες, πριν πραγματοποιήσει την επίθεση. Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας, ηλικίας περίπου 2,5 και 1,5 ετών.

Η εισβολή με βαριοπούλα

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15, στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου. Ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στο σπίτι, να αναρριχήθηκε με τη βοήθεια σκάλας και να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισέλθει στην κατοικία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 32χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή της κλείδας, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η γυναίκα διακομίστηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος παρέμεινε για νοσηλεία στο Ασκληπιείο. Η κατάσταση και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι φωνές και οι καβγάδες που είχαν ακούσει οι γείτονες

Γείτονες του ζευγαριού κάνουν λόγο για ένα σπίτι στο οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τους τελευταίους μήνες πριν από την αποχώρηση του 32χρονου ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες και φωνές.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές γειτόνων ότι ο άνδρας φέρεται να απευθυνόταν απειλητικά στην πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, τη φράση: «Θα σου λιώσω το κεφάλι».

Η 32χρονη είχε απευθυνθεί στις Αρχές στο παρελθόν καταγγέλλοντας περιστατικά που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μετά την πρώτη καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ενεργοποιηθεί για την ίδια και η δυνατότητα χρήσης panic button.

Τα παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας και του 32χρονου, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν.

Η γυναίκα και ο 32χρονος είχαν στο παρελθόν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ μετά τη διάρρηξη της σχέσης τους εκείνος είχε αποχωρήσει από την κατοικία.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος φέρεται να μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και να παραδόθηκε στις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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