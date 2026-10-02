ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59

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ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
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  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς στη ΔΥΠΑ από 1η έως 4 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.
  • Η ΔΥΠΑ καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες με αναπληρωτές και ωρομίσθιους για διάρκεια έως ενός διδακτικού έτους.
  • Η ΔΥΠΑ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ.
  • Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του.
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Από σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του μητρώου αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή

gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα:

https://schools.dypa.gov.gr

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