Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα

Την ώρα του περιστατικού μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά.

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Λαύριο: 32χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν φίλο της - Εισέβαλε με βαριοπούλα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε με βαριοπούλα σε μεζονέτα στο Λαύριο και επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν φίλο της.
  • Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
  • Κατά το περιστατικό, μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά.
  • Ο 32χρονος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και η υπόθεση διερευνάται.
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Ακόμη ένα περιστατικό ακραίας επίθεσης και ενδοοικογενειακής βίας συγκλόνισε αυτή τη φορά το Λαύριο τις νυχτειρνές ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (2/10) στην περιοχή της Λαυρεωτικής, με έναν άνδρα και μία γυναίκα να μεταφέρονται σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 00:15, σε μεζονέτα στην περιοχή Καβοδόκανος, πίσω από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας φέρεται να μετέβη στην κατοικία όπου βρισκόταν η 32χρονη Ελληνίδα πρώην σύντροφός του μαζί με τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της μεζονέτας και να εισέβαλε στο εσωτερικό της. Ακολούθησε αιματηρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο τόσο στην πρώην σύντροφό του όσο και στον 33χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Την ώρα του περιστατικού μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με τις αισθήσεις τους στο Ασκληπιείο Βούλας, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Για την υπόθεση, ο 32χρονος αλλοδαπός προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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