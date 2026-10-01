Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3126) της Πέμπτης (1/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν αναδείχθηκε, επίσης, νικητής.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 2, 7, 14, 41, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Στην κλήρωση της Κυριακής (4/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.