Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3126) της Πέμπτης (1/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν αναδείχθηκε, επίσης, νικητής.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 2, 7, 14, 41, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Στην κλήρωση της Κυριακής (4/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
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