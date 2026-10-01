Hellenic Train: Καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω βλάβης

Τεχνική βλάβη στην αμαξοστοιχία IC56 προκάλεσε πολύωρη αναμονή για 385 επιβάτες - Αντικαταστάθηκαν οι μηχανές έλξης στην Οινόη πριν συνεχιστεί το δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη

Newsroom

Hellenic Train: Καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω βλάβης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική καθυστέρηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δρομολόγιο της Hellenic Train από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην αμαξοστοιχία Intercity IC56.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά την άφιξη του τρένου στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (Σ.Κ.Α.), με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η πορεία του δρομολογίου.

Για την αντιμετώπιση της βλάβης κινητοποιήθηκαν εφεδρικές μηχανές, ώστε η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί μέχρι τον σταθμό της Οινόης. Εκεί, τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, το Intercity αναχώρησε εκ νέου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας συνολική καθυστέρηση 134 λεπτών.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 385 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, ενημερώνονταν για την εξέλιξη του προβλήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής. Παράλληλα, το προσωπικό διένειμε νερό και σνακ στους ταξιδιώτες.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τεχνικής βλάβης, ενώ ευχαρίστησε τους επιβάτες για την υπομονή και την κατανόησή τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

22:27ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα: «Τα δύσκολα είναι μπροστά» - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα -

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη Μυρτώ» - Παραμένουν προφυλακισμένοι οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατό της

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ο ποταμός έγινε ένα με τον δρόμο στις Κορφές Μαλεβιζίου - Σοβαρές ζημιές από τη νεροποντή - Εικόνες

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία για το Nations League: 2-0

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω βλάβης

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 487 τραυματίστηκαν από τροχαία μέσα στον Σεπτέμβρη

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για 26χρονη έγκυο που έμεινε άστεγη λίγο πριν γεννήσει: Της αρνήθηκαν επείγουσα στέγαση - «Τα αγέννητα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα με τις περισσότερες καφετέριες ανά κάτοικο

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άλιμο: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο παιδικής προστασίας

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: «Σκοτώστε Εβραίους» έγραφε στα social media ο συγκυβερνήτης - Στοιχεία ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης βρήκε το Ισραήλ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο - Η ανακοίνωση του State Department

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πάνω από 45 τόνοι απορριμμάτων έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη Παμβωτίδα - «Έχουμε μείνει άναυδοι»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον 'Αδη...»

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ιρανού για την υπόθεση της βάσης Fairford στη Βρετανία – «Θα χτυπηθούν πολύ σκληρά» διεμήνυσε ο Τραμπ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανίο σχολικής αίθουσας - Από τύχη δεν τραυματίστηκε μαθήτρια

20:10ΕΛΛΑΔΑ

«Φάμπρικα» πτυχίων-εξπρές: Ευρωπαϊκό μπλόκο στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας «κατ' οίκον»

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιβλητική η Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Λετονία και «βλέπει» Euro U21 (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία για το Nations League: 2-0

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Αλλεπάλληλες διακοπές του μηχανήματος λόγω μεγάλης απώλειας αίματος - Το βίντεο που διέγραψε η γιατρός πριν φτάσει στο τμήμα

20:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο - Η ανακοίνωση του State Department

17:08LIFESTYLE

ALPHA: Τι θα βλέπουμε μετά το «Ριφιφί»; «Χτυπά» με διπλή πρεμιέρα

22:27ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα: «Τα δύσκολα είναι μπροστά» - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα -

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη Μυρτώ» - Παραμένουν προφυλακισμένοι οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατό της

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: «Βούλιαξαν» δρόμοι, χωρίς ρεύμα και νερό χωριά, πλημμύρισαν επιχειρήσεις - Κλειστά σχολεία, επί ποδός η ΕΜΑΚ

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον 'Αδη...»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξαφνική εκτροπή στη Φρανκφούρτη για Airbus A380 της Emirates που εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο «λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πάνω από 45 τόνοι απορριμμάτων έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη Παμβωτίδα - «Έχουμε μείνει άναυδοι»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος από πτώση δέντρου

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

17:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Κόκκινος συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα - Η πιο επικίνδυνη ημέρα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

12:52ΚΟΣΜΟΣ

«Είχα μια ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»: Ο υδραυλικός που επανέφερε το 737 της FlyDubai έμαθε να πιλοτάρει βλέποντας ντοκιμαντέρ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ