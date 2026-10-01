Hellenic Train: Καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω βλάβης

Σημαντική καθυστέρηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δρομολόγιο της Hellenic Train από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην αμαξοστοιχία Intercity IC56.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά την άφιξη του τρένου στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (Σ.Κ.Α.), με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η πορεία του δρομολογίου.

Για την αντιμετώπιση της βλάβης κινητοποιήθηκαν εφεδρικές μηχανές, ώστε η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί μέχρι τον σταθμό της Οινόης. Εκεί, τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, το Intercity αναχώρησε εκ νέου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας συνολική καθυστέρηση 134 λεπτών.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 385 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, ενημερώνονταν για την εξέλιξη του προβλήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής. Παράλληλα, το προσωπικό διένειμε νερό και σνακ στους ταξιδιώτες.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τεχνικής βλάβης, ενώ ευχαρίστησε τους επιβάτες για την υπομονή και την κατανόησή τους.

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