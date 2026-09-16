Φωτιά στην Κατερίνη: Διακοπή στη σιδηροδρομική κυκλοφορία και επιστράτευση λεωφορείων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κατερίνη, όταν φωτιά που ξέσπασε σε απόσταση αναπνοής από τις σιδηροδρομικές γραμμές επέβαλε την άμεση αναστολή των δρομολογίων.

Η εστία εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και συσσωρευμένα απορρίμματα στην περιοχή Γερμανικά, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα. Από το μέτωπο δεν απειλούνται σπίτια ή εγκαταστάσεις, όμως οι πυκνοί καπνοί ανάγκασαν τους υπεύθυνους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας για το δίκτυο.

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Όπως ανακοινώθηκε από τη Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε στις 16:42 στο τμήμα Πλατύ - Λάρισα. Την ίδια ώρα, διεκόπη η ηλεκτροδότηση στη διαδρομή Μαυρονέρι - Αλυκές. Η αμαξοστοιχία 1559, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα, παραμένει σταματημένη στον Σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες.

Διακοπή δρομολογίων και υποκατάσταση με λεωφορεία

Για να μην παραμείνει εγκλωβισμένος ο κόσμος, η εταιρεία δρομολόγησε λεωφορεία που ανέλαβαν τη μετακίνηση των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Το περιστατικό φέρνει αναπόφευκτα καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, επηρεάζοντας τόσο τον Προαστιακό στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Θεσσαλονίκη όσο και τον κεντρικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα, όπου τμήματα των αποστάσεων καλύπτονται με οδικά μέσα. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχει διαρκής συντονισμός με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να δοθεί ξανά η γραμμή στην κυκλοφορία μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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