Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωρβίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 17, 14, 11, 5 και Τζόκερ ο αριθμός 10.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:53 ∙ LIFESTYLE
IQ 160: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Ποιοι ηθοποιοί κάνουν γκεστ
19:33 ∙ LIFESTYLE