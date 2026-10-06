Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωρβίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 17, 14, 11, 5 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.