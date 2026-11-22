Snapshot Περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, άγνωστοι προσπάθησαν να διαρρήξουν τη Μονή Αγάθωνος στη Φθιώτιδα.

Οι καλόγεροι αντιλήφθηκαν το θόρυβο και αντέδρασαν φωνάζοντας.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή μόλις έγιναν αντιληπτοί.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κλοπές κατά την απόπειρα εισβολής. Snapshot powered by AI

Ένα περίεργο θόρυβο άκουσαν γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ο ηγούμενος και οι καλόγεροι στη Μονή Αγάθωνος στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, πετάχτηκαν από τα κελιά τους και είδαν κάποιους μαυροφορεμένους να προσπαθούν με έναν λοστό στα χέρια να διαρρήξουν μια από τις πόρτες.

Οι καλόγεροι έβαλαν τις φωνές και οι επίδοξοι διαρρήκτες τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.

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