Snapshot Περίπου 14 άτομα φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο μετά από επίθεση ρωσικών drones.

Τουλάχιστον δύο άτομα, μία γυναίκα και ένα παιδί, έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, ενώ εννέα έχουν ήδη διασωθεί.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και σημαντικές ζημιές σε όλη την πολυκατοικία και σε ένα κοντινό κατάστημα στην περιοχή Βισχορόντ.

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές και γέφυρες.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει ζητήσει επιτάχυνση των παραδόσεων αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης PAC-2 και PAC-3 για την ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας. Snapshot powered by AI

Περίπου 14 άτομα φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε ερείπια πενταόροφης πολυκατοικίας του Κιέβου, που χτυπήθηκε από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ομάδες διάσωσης αναζητούν εγκλωβισμένα άτομα ανάμεσα στα συντρίμμια. Τουλάχιστον δύο άτομα, μία γυναίκα και ένα παιδί, έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές και στους πέντε ορόφους πολυκατοικίας στην περιοχή Βισχορόντ, προκαλώντας πυρκαγιά και αφήνοντας ένα τμήμα «κατεστραμμένο», ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας του Κιέβου.

«Εννέα άτομα έχουν ήδη διασωθεί και η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ωστόσο, δυστυχώς, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια — 14 άτομα παραμένουν αγνοούμενα».

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε ότι, στις 9 π.μ. τοπική ώρα, οι διασώστες αναζητούσαν πιθανά θύματα στον τόπο του συμβάντος, στο χωριό Ντίμερ.

Ζημιές υπέστη επίσης ένα κοντινό κατάστημα.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας ουκρανικές πόλεις εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης κλίμακας επίθεσής της εναντίον του Κιέβου στις 20 Νοεμβρίου, η Ρωσία προκάλεσε ζημιές σε μια κρίσιμη υποδομή και σε αρκετές γέφυρες της πρωτεύουσας. Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 30 τραυματίστηκαν.

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, ο Ζελένσκι έχει καλέσει επανειλημμένα τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιταχύνουν τις παραδόσεις εξοπλισμού αεροπορικής άμυνας, ιδίως των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων αναχαίτισης PAC-2 και PAC-3.

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