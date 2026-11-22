Snapshot Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 33 αγνοούνται μετά από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής στη δυτική Ιάβα της Ινδονησίας.

Περίπου 60 εργαζόμενοι βρισκόταν μέσα στο εργοστάσιο όταν ξέσπασε η φωτιά το Σάββατο το απόγευμα.

15 επιζώντες εντοπίστηκαν, ενώ 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και κλινικές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τους αγνοούμενους στο κατεστραμμένο κτίριο.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και η κατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 21/11 σε εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής στη δυτική Ιάβα, στην Ινδονησία, ενώ 33 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων της χώρας.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στο σημείο προσπαθώντας να καταπολεμήσουν τις φλόγες, την ίδια ώρα που ομάδες διάσωσης αναζητούν τους αγνοούμενους εργαζόμενους σε τμήματα του κατεστραμμένου κτιρίου.

Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εντοπίστηκαν 15 επιζώντες, ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και σε τοπική κλινική με τραυματισμούς, η φύση των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή Σεράνγκ της επαρχίας Μπαντέν, περίπου 50 χλμ. (31 χλμ.) δυτικά της Τζακάρτα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς.

Ο κυβερνήτης της Μπαντέν, Άντρα Σόνι, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι εκτιμάται ότι περίπου 60 άτομα βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου.

Φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν το μεγάλο εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο.

«Όλα τα μέλη της κοινής ομάδας έρευνας και διάσωσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θυμάτων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ασφάλεια του προσωπικού που βρίσκεται επί τόπου», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το AFP, συγγενείς των αγνοουμένων εργαζομένων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το εργοστάσιο περιμένοντας νεότερα.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν στο κτίριο στις 16:30 τοπική ώρα (09:30 GMT) το Σάββατο – ωστόσο, αυτό είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Kompas TV, επικαλούμενος τον αξιωματικό της πυροσβεστικής Tubugas Machfudz.

«Όταν φτάσαμε (στον τόπο του συμβάντος)... μια μεγάλη έκταση είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Επομένως, δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε αν το σύστημα πυρασφάλειας της εταιρείας λειτουργούσε σωστά ή όχι», δήλωσε o αξιωματικός της πυροσβεστικής Tubugas Machfudz.

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