Ινδονησία: Δεύτερη πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες

Snapshot Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συνετρίβησαν στην Ινδονησία μέσα σε τέσσερις ημέρες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών στην Καλιμαντάν.

Στις 8 Νοεμβρίου, ελικόπτερο Airbus H225 κατέπεσε στον ποταμό Μπαρίτο ενώ επιχειρούσε ρίψεις νερού, με δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται από ντόπιους κατοίκους.

Στις 4 Νοεμβρίου, ελικόπτερο Mil Mi 17V5 του στρατού κατέπεσε στη Κεντρική Καλιμαντάν, προκαλώντας τρεις θανάτους και πέντε διασώσεις, με τις έρευνες για τα αίτια σε εξέλιξη.

Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των χαμηλών πτήσεων, της λήψης νερού από ποτάμια και των δυσμενών μορφολογικών συνθηκών.

Οι ινδονησιακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια των δύο ατυχημάτων, ενώ εκτιμούν τη συμβολή των κατοίκων στη διάσωση ζωών. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική και τραγική κατάσταση εξελίσσεται στην Ινδονησία, καθώς ένα δεύτερο ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων κατάσβεσης στην περιοχή Καλιμαντάν μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών.

Σήμερα, 8 Νοεμβρίου, ελικόπτερο που εκτελούσε ρίψεις νερού κατέπεσε στον ποταμό Μπαρίτο στη Νότια Καλιμαντάν. Το αεροσκάφος επιχειρούσε να συλλέξει νερό από το ποτάμι προκειμένου να συνδράμει στη μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε δάση και αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του ινδονησιακού πρακτορείου ειδήσεων ANTARA, το ελικόπτερο φέρεται να ήταν τύπου Airbus Helicopters H225 (EC225LP) Super Puma, υπό τη διαχείριση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Σε μια επίδειξη αυτοθυσίας και αλληλεγγύης, ντόπιοι κάτοικοι που βρέθηκαν κοντά στο σημείο έσπευσαν αμέσως με βάρκες, καταφέρνοντας να διασώσουν δύο μέλη του πληρώματος μέσα από τα νερά του ποταμού. Η πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας όλων των επιβαινόντων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η πρώτη τραγωδία πριν από 4 ημέρες

Το σημερινό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στη χώρα λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα.

Στις 4 Νοεμβρίου, ελικόπτερο Mil Mi-17V5 του Στρατού της Ινδονησίας κατέπεσε στα νερά κοντά στην περιοχή Σουνγκάι Περλού, στη Κεντρική Καλιμαντάν, ενώ μάζευε νερό για κατάσβεση πυρκαγιάς πλησίον του Εθνικού Πάρκου Ταντζούνγκ Πούτινγκ.

Εκείνο το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τρία μέλη του Στρατού, ενώ άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν κατάφεραν να σωθούν. Μόλις χθες, 7 Νοεμβρίου, το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας ανέσυρε τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης (μαύρο κουτί), με τις έρευνες για τα αίτια της πτώσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επικίνδυνες αποστολές στα μέτωπα των πυρκαγιών

Δύο συντριβές μέσα σε τέσσερις ημέρες με την ίδια ακριβώς αποστολή αναδεικνύουν τους τεράστιους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης. Οι συνεχείς χαμηλές πτήσεις, η λήψη νερού από ποτάμια και λίμνες, οι απότομες αυξομειώσεις του βάρους του αεροσκάφους και οι δύσκολες μορφολογικές συνθήκες καθιστούν κάθε επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι αρχές της Ινδονησίας διερευνούν τα αίτια και των δύο συμβάντων, ενώ η τοπική κοινωνία εξαίρει την ακαριαία αντίδραση των κατοίκων που έσωσαν ζωές στο σημερινό περιστατικό.

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