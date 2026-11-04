ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη στη θάλασσα του Μαϊάμι - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Snapshot Ένα ελικόπτερο έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά του Κι Μπισκέιν στο Μαϊάμι.

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των επιβατών που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατά την πτώση.

Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο με ιατρικό ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο πιθανώς ανήκει σε εταιρεία της κομητείας Broward.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Γραφείο του Σερίφη του Miami-Dade. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έκτακτης ανάγκης σήμανε στο Μαϊάμι στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα), καθώς ένα ελικόπτερο έπεσε στη θάλασσα, ανοιχτά του Κόλπο του Μπισκέιν.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας σε δήλωσε ότι επέβαιναν τρία άτομα, με το ένα να είναι νεκρό. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο με ελικόπτερο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το CBS News Miami, το ελικόπτερο ενδέχεται να ανήκει σε εταιρεία της κομητείας Broward, χωρίς να είναι γνωστός ο αριθμός των επιβατών που βρίσκονταν μέσα την ώρα της πτώσης.

Νωρίτερα, βίντεο έδειξε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης να μεταφέρουν εσπευσμένα τουλάχιστον δύο άτομα σε ιατρικό ελικόπτερο για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Jackson Memorial. Επιπλέον, ένα άτομο μεταφέρθηκε καλυμμένο με κίτρινο πανί, καθώς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της συντριβής.

Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τους επιβαίνοντες, αλλά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι το ατύχημα αφορούσε ένα ελικόπτερο τύπου Robinson R44.

Η FAA δήλωσε ότι η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα ηγηθεί της έρευνας και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες. Το Γραφείο του Σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ διεξάγει επίσης έρευνα.

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