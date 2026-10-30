ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα

Snapshot ύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο αεροδρόμιο ΜακΜίνβιλ στο Όρεγκον, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Τα θύματα περιλαμβάνουν μία 22χρονη εκπαιδεύτρια πτήσεων, έναν εκπαιδευόμενο πιλότο από τη Βρετανία και έναν 38χρονο πιλότο από το Όρεγκον.

Συμμετείχαν ένα ελικόπτερο Robinson R22 και ένα Airbus H125, με το πρώτο να ανήκει σε σχολή εκπαίδευσης πιλότων που συνεργάζεται με τις αρχές.

Η κυκλοφορία σε γειτονικούς δρόμους διακόπηκε για να διευκολυνθεί η επιχείρηση διάσωσης και εκκαθάρισης του σημείου.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, κοντά στο αεροδρόμιο ΜακΜίνβιλ, στην πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ, το απόγευμα της Πέμπτης (29/10).

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιαμχίλ, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 14:15 τοπική ώρα, σε περιοχή νοτιοδυτικά του Πόρτλαντ. Τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν σε αγροτική έκταση κοντά σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις επιβαίνοντες.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται η 22χρονη εκπαιδεύτρια πτήσεων Μάντι Άσμπο από το Τέξας, ένας εκπαιδευόμενος πιλότος από τη Βρετανία, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, και ο 38χρονος πιλότος Τάιλερ Στέρντεβαντ από το Όρεγκον.

Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα ελικόπτερο Robinson R22 και ένα Airbus H125. Το ένα από τα δύο ανήκε στη σχολή εκπαίδευσης πιλότων Jerry Trimble Helicopters, η οποία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο δυστύχημα και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο 233 και σε γειτονικούς δρόμους διακόπηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των συνεργείων.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Την έρευνα έχει αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), σε συνεργασία με την FAA, με τους ερευνητές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στην ίδια πορεία.

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