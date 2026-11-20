Snapshot Οι εύποροι Αμερικανοί εκτιμούν ότι χρειάζονται 2,6 εκατομμύρια δολάρια για άνετη σύνταξη, ποσό αυξημένο κατά 26% σε σχέση με πέρυσι λόγω πληθωρισμού και αυξημένου κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Το προσδόκιμο ζωής και το κόστος μακροχρόνιας φροντίδας αυξάνονται, ενώ η ευθύνη χρηματοδότησης της σύνταξης μεταφέρεται όλο και περισσότερο στους εργαζόμενους.

Οι ειδικοί συνιστούν να υπολογίζονται οι ετήσιες δαπάνες μετά τη σύνταξη και να καλύπτονται από γνωστές πηγές εισοδήματος και αποταμιεύσεις, ξεκινώντας την αποταμίευση όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η σταδιακή αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης κατά 1% έως 2% ετησίως και ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις.

Ο προϋπολογισμός που δίνει προτεραιότητα στην αποταμίευση και η προετοιμασία για απρόβλεπτα έξοδα υγείας και πληθωρισμό είναι κρίσιμα στοιχεία για βιώσιμο συνταξιοδοτικό εισόδημα. Snapshot powered by AI

Οι εύποροι Αμερικανοί εκτιμούν πλέον ότι χρειάζονται 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να απολαύσουν μια άνετη συνταξιοδότηση, ποσό αυξημένο κατά 26% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με νέα έρευνα της HSBC.

«Ο πληθωρισμός αποτελεί ασφαλώς σημαντικό παράγοντα, ωστόσο υπάρχουν αρκετές διαρθρωτικές εξελίξεις που οδηγούν τους Αμερικανούς να επανεξετάζουν πόσα χρήματα χρειάζονται για τη συνταξιοδότησή τους», επισημαίνει η Τζέσι Ζου, πιστοποιημένη χρηματοοικονομική αναλύτρια και επικεφαλής του τομέα διαχείρισης περιουσίας και υπηρεσιών προνομιακών πελατών της HSBC για τις ΗΠΑ και την αμερικανική ήπειρο.

Όπως εξηγεί, τρεις βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα.

Πρώτον, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις ενδέχεται να χρειαστεί να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης για 25 έως 30 χρόνια, ή ακόμη περισσότερο.

Δεύτερον, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της συνταξιοδοτικής ζωής.

Τρίτον, η ευθύνη χρηματοδότησης της συνταξιοδότησης μεταφέρεται ολοένα περισσότερο από τους εργοδότες στους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα γίνονται λιγότερο συνηθισμένα.

Ο φόβος ότι οι αποταμιεύσεις δεν θα επαρκέσουν

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ψυχολογική διάσταση στο ποσό που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι θα χρειαστούν όταν συνταξιοδοτηθούν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του MarketWatch.

«Έχοντας βιώσει αρκετά χρόνια υψηλού πληθωρισμού και έντονων διακυμάνσεων στις αγορές, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση του κινδύνου να διαβρωθεί η αγοραστική τους δύναμη με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, το ποσό που θεωρούν αναγκαίο για μια άνετη συνταξιοδότηση έχει αυξηθεί», σημειώνει η Ζου.

Έχουν, λοιπόν, δίκιο οι εύποροι Αμερικανοί; Μήπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πρέπει να αναθεωρήσουν σημαντικά προς τα πάνω τον στόχο των συνταξιοδοτικών τους αποταμιεύσεων;

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να είναι απαραίτητο.

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Επιπλέον, έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Συνταξιοδοτικής Ασφάλειας (National Institute on Retirement Security), που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026, διαπίστωσε ότι το 68% των Αμερικανών θεωρεί πως η οικονομική προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Ως βασικούς λόγους αναφέρουν την αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης κατά τη συνταξιοδότηση, τις δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας, τον πληθωρισμό και τη διόγκωση των χρεών.

Πώς να αποταμιεύσετε περισσότερα χρήματα για τη σύνταξη

Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να μην επικεντρώνεται κανείς υπερβολικά σε ένα συγκεκριμένο ποσό που θεωρείται απαραίτητο για τη συνταξιοδότηση.

«Το ποσό που χρειάζεται κάποιος εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του, τις αναμενόμενες δαπάνες, την ηλικία συνταξιοδότησης, τον τόπο διαμονής και τις υπόλοιπες πηγές εισοδήματός του», εξηγεί η Ζου.

Όπως επισημαίνει, η αφετηρία πρέπει να είναι ο υπολογισμός των ετήσιων δαπανών μετά τη συνταξιοδότηση και ο προσδιορισμός του ποσοστού αυτών των εξόδων που θα καλύπτεται από γνωστές πηγές εισοδήματος, όπως η κοινωνική ασφάλιση ή οι συντάξεις.

Το ποσό που απομένει θα πρέπει να καλυφθεί από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του συνταξιούχου.

Όσο νωρίτερα ξεκινήσει κανείς τόσο το καλύτερο

«Στα 20 σας, συνήθως δεν έχετε ακόμη αποκτήσει οικονομική ετοιμότητα. Στα 30 σας, κατακλύζεστε από βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους που πρέπει να χρηματοδοτήσετε. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεκινούν ουσιαστικά την αποταμίευση παρά μόνο όταν είναι ήδη αρκετά αργά», επισημαίνει ο πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος Τζόζεφ Βαλέριο, της Valerio Wealth Management.

Όπως εξηγεί, η αξία του χρήματος συνδέεται άμεσα με τον χρόνο, ενώ η ανάπτυξη των αποταμιεύσεων μπορεί να είναι εκθετική χάρη στον ανατοκισμό.

Ωστόσο, ακόμη και όσοι ξεκινούν να αποταμιεύουν σε μεγαλύτερη ηλικία μπορούν να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο.

«Ο χρόνος παραμονής στις αγορές και η δύναμη του ανατοκισμού είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες. Όμως, ακόμη και όσοι ξεκινούν αργότερα μπορούν να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα αυξάνοντας το ποσοστό αποταμίευσής τους», τονίζει η Ζου.

Για όσους πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς με φορολογικά πλεονεκτήματα μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν κατάλληλη διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και ευθυγράμμισή τους με μακροπρόθεσμους στόχους, αντί της πρόωρης υιοθέτησης υπερβολικά συντηρητικής επενδυτικής στρατηγικής.

Αυξήστε την αποταμίευση κατά 1% έως 2% κάθε χρόνο

Ο Ντέιβιντ Κασίρ, διευθύνων σύμβουλος της Manna Wealth Management, προτείνει στους εργαζομένους να αξιοποιούν πλήρως τις εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στις δικές τους καταβολές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

«Αυξήστε το ποσοστό αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή σας κατά 1% έως 2% κάθε χρόνο και συνδυάστε την αύξηση αυτή με μια μισθολογική αναπροσαρμογή, ώστε να μη νιώσετε ότι μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά σας», συμβουλεύει.

Όπως αναφέρει, συχνά διαπιστώνει κατά την πρώτη συνάντηση με πελάτες ότι δεν έχουν αποταμιεύσει αρκετά χρήματα.

Ωστόσο, εξετάζοντας προσεκτικότερα την οικονομική τους συμπεριφορά, διαπιστώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι πως αποταμίευσαν λίγα χρήματα κάποια συγκεκριμένη χρονιά.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν ποτέ αυτοματοποιήσει τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού αποταμίευσής τους.

Η σημασία του φορολογικού σχεδιασμού

Ο Κασίρ επισημαίνει ότι ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο από την πλήρη αξιοποίηση των εργοδοτικών εισφορών.

«Ανάλογα με το πού βρίσκονται τα χρήματά σας, ορισμένες φορές η μετατροπή ενός παραδοσιακού συνταξιοδοτικού λογαριασμού σε λογαριασμό Roth, ενδεχομένως σε μια χρονιά με χαμηλότερο εισόδημα, ή απλώς η διασφάλιση ότι οι νέες εισφορές κατευθύνονται σε λογαριασμό Roth, μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά στις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας από την επίτευξη μίας επιπλέον ποσοστιαίας μονάδας επενδυτικής απόδοσης», εξηγεί.

Προσθέτει ότι όσοι είναι άνω των 50 ετών δεν πρέπει να παραβλέπουν τη δυνατότητα καταβολής πρόσθετων εισφορών στα αμερικανικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς η συμβολή τους στη μακροπρόθεσμη αποταμίευση μπορεί να αποδειχθεί εντυπωσιακή.

Ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι το κλειδί

Για να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές αποταμιεύσεις και στα χρήματα που θα χρειαστεί κάποιος μετά τη συνταξιοδότηση, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Heider College of Business του Πανεπιστημίου Creighton, προκρίνει την κατάρτιση προσωπικού προϋπολογισμού.

«Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι απλώς δεν καταρτίζουν προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός των οικονομικών είναι καθοριστικής σημασίας», επισημαίνει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι δεν αρκεί μόνο να καταγράφονται τα έξοδα.

Η αποταμίευση πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένη κατηγορία του προϋπολογισμού και όχι απλώς ό,τι περισσεύει στο τέλος του μήνα.

«Εάν κάποιος θέλει πραγματικά να δώσει προτεραιότητα στην αποταμίευση, αυτή δεν μπορεί να αποτελεί το υπόλοιπο που απομένει. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη εγγραφή στον προϋπολογισμό του».

Και προσθέτει:

«Δεν δημιουργείτε με επιτυχία περιουσία απλώς αποταμιεύοντας ό,τι απομένει αφού πληρώσετε όλα τα έξοδά σας. Πετυχαίνουμε αυτά στα οποία δίνουμε προτεραιότητα. Δώστε προτεραιότητα στην αποταμίευση και επενδύστε τα χρήματα που αποταμιεύετε».

Σχέδιο για τον πληθωρισμό και τα απρόβλεπτα έξοδα υγείας

Εξίσου σημαντική είναι η προετοιμασία για διαφορετικά οικονομικά σενάρια.

Σύμφωνα με τη Ζου, ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο υψηλότερου πληθωρισμού, απρόβλεπτων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και περιόδων χαμηλότερων επενδυτικών αποδόσεων.

«Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική πώληση μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε περιόδους πτώσης των αγορών», σημειώνει.

Παράλληλα, όσο αυξάνεται η περιουσία ενός ατόμου τόσο σημαντικότερη γίνεται και η φορολογική αποτελεσματικότητα.

«Οι προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τις αναλήψεις από τους λογαριασμούς και τον χρονικό προγραμματισμό των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων μπορούν να βελτιώσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα», εξηγεί.

Ο τελικός στόχος, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι και ο πληθωρισμός.